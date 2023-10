K Park už majú aj Považania. Tínedžeri budú vďaka Kauflandu tráviť svoj voľný čas vonku

9.10.2023 (SITA.sk) -Na slávnostné otvorenie prišli najmä domáci, ktorí si tu užili kopu zábavy i pohybu. Nechýbali ani známi raperi Vec a Tono S alias Ultrazvuk. O pravú sídliskovú atmosféru sa postaral DJ Pokyman zo skupiny Medial Banana. V Považskej Bystrici sa tiež skákalo, lozilo, hralo pingpong, ale aj posilňovalo. Pod dozorom viacnásobného majstra Slovenska, Európy aj sveta vo fitness, Michala Barbiera, si všetci prítomní mohli zacvičiť priamo pod holým nebom. A profesionálni inštruktori zase odhalili zopár svojich trikov, ako skrotiť skateboard či kolobežku.hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko, v.o.s.Ak majú mladí ľudia tráviť svoj voľný čas kvalitnejšie, v pohybe a s priateľmi, potrebujú mať na to vytvorené vhodné podmienky. A to ideálne na mieste, ktoré majú doslova pod oknami. Aj preto reťazec pri budovaní ihriska úzko spolupracoval s mestom. V Považskej Bystrici padla voľba na sídlisko SNP, ktoré je dobre dostupné pre chodcov i MHD. Okrem množstva športových stanovíšť tu pribudnú aj lavičky a trávnatá plocha, napríklad na piknik.hovorí primátor mesta Považská Bystrica, PaedDr. Karol Janas, PhD.Košice, Kežmarok a Dolný Kubín, Stará Ľubovňa, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov i Bratislava a odnedávna aj Šamorín už svoje K Parky majú. Mladá generácia vďaka nim získala nové miesto na šport i zábavu s rovesníkmi. To je zároveň jeden z hlavných dôvodov, prečo sa reťazec do celého projektu pustil. K Parky získali aj záštitu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.Vo výstavbe multifunkčných ihrísk spoločnosť Kaufland pokračuje aj naďalej – v týchto dňoch je známy finálny zoznam ďalších výherných miest a mestských častí, ktoré sa na svoje moderné športoviská môžu tešiť v blízkej budúcnosti. Viac informácií nájdete na www.kauflandpark.sk Informačný servis