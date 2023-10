Slovenské cestovky majú v Izraeli desiatky klientov, poskytujú im potrebnú súčinnosť

Prípadné rušenie pravidelných liniek

Po Slovákov poletí vládny špeciál

9.10.2023 (SITA.sk) - Slovenské cestovné kancelárie registrujú v Izraeli niekoľko desiatok svojich klientov, avšak v oblastiach, v ktorých nehrozí priame nebezpečenstvo a neboli zasiahnuté vojenským konfliktom. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) o tom v pondelok informovala s tým, že situáciu v Izraeli pozorne sleduje. Cestovné kancelárie združené v asociácii sa podľa nej hneď po začiatku konfliktu spojili so svojimi delegátmi a sprievodcami a poskytujú turistom potrebnú súčinnosť.„Veríme v čo najrýchlejšie ukončenie eskalácie napätia a návratu civilného obyvateľstva do bežného života,“ uviedol prezident SACKA Roman Berkes. Domáce cestovné kancelárie neorganizujú do Izraela svoje chartrové lety, prípadné rušenie pravidelných liniek do tejto destinácie je v kompetencii leteckých spoločností.Cestovné kancelárie komunikujú so svojimi klientmi, ktorí majú v najbližších dňoch vycestovať, a v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie alebo obmedzenia leteckej prepravy sú pripravené plánované zájazdy odložiť.„SACKA situáciu neustále monitoruje, je v kontakte s príslušnými autoritami,“ poznamenal generálny tajomník asociácie cestovných kancelárií Radoslav Oliver Košík. Zároveň poskytnú potrebnú súčinnosť pri repatriácii Slovákov z Izraela. Ministerstvo vnútra SR už oznámilo, že pre slovenských občanov v Izraeli poletí v stredu 11. októbra v skorých ranných hodinách vládny špeciál. Lietadlo Airbus A319 má kapacitu 89 miest.„Letecký útvar Ministerstva vnútra SR zabezpečí repatriačný let pre slovenských občanov nachádzajúcich sa v Izraeli z dôvodu zhoršenej bezpečnostnej situácie v tejto krajine,“ uviedol rezort s tým, že viaceré letecké spoločnosti zrušili množstvo plánovaných letov z Izraela a občania SR tak majú problém dostať sa bezpečne domov.SACKA sa pripája k Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a vyzýva turistov, ktorí sa v Izraeli aktuálne nachádzajú, aby venovali maximálnu pozornosť vývoju situácie, rešpektovali pokyny svojich delegátov a sprievodcov, ktorí sú v kontakte s miestnymi autoritami a zastupiteľským úradom. „Odporúčame predovšetkým dôrazne rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády,“ podotkol Košík.