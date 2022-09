K. Roden: Indián nie je prvoplánová komédia (video)

Česko-slovensko-poľský film Indián mal svetovú premiéru v Bratislave (19. 9.). Komédiu prišli predstaviť bratislavskému publiku hlavný hrdina Karel Roden, herci Juraj Kemka, Lukáš Latinák, Oliver Oswald, Eva Landlová, Zuzana Kraváriková spolu s režisérom i scenáristom Tomášom Svobodom a ďalšími tvorcami.



"Tento film nie je prvoplánová komédia. Je to príjemný film, ktorý má určitú nadstavbu a tá je pre mňa dôležitá, preto som ten film robil," povedal na premiére Roden, do ktorého sa vo filme prevtelil duch indiánskeho náčelníka. Ten mu zmení život vo všetkých oblastiach a prinesie viacero vtipných situácií.



Podľa režiséra a scenáristu Tomáša Svobodu je film Indián o dospelosti. "O tom, že pre človeka, ktorý prežije taký príbeh, ktorý uvidíte na plátne, by nemalo byť nikdy nič cudzie, a že by sa k tomu mal vždy nejakým spôsobom postaviť. Žiadna nespravodlivosť, žiadna vojna, žiadna ekologická katastrofa by vám nemala byť ľahostajná. V okamihu, keď vám to nebude jedno, tak ste sa stali dospelým človekom," dodal.



S námetom na zábavný film oslovil režiséra pred piatimi rokmi slovenský producent a spoluautor scenára Patrizio Gente. "Napísal mi cez Facebook, prišiel s veľmi vágnym námetom, za tri roky sme z toho vyklenuli príbeh o dospelosti, vzťahu k prírode, k duchovnu, atď. Napísali sme scenár a s rôznymi prestávkami kvôli covidu sme film nakrútili," uviedol Svoboda. "Najviac ma na tomto filme bavilo stretnutie dvoch osôb, ktoré v priebehu filmu zomrú, a majú svoje rande v hlave postavy, ktorú stvárňuje Karel Roden, a tam sa do seba znovu majú šancu zamilovať," uzavrel režisér.





Komédia Indián vstúpi do kinodistribúcie vo štvrtok 22. septembra.