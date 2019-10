K rozšíreniu rekreačných poukazov sa poslanci vrátia v utorok

Na archívnej snímke NRSR. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. októbra (TASR) – Rozšírením povinnosti poskytnúť rekreačný poukaz na všetkých zamestnávateľov by sa poslanci mali ešte zaoberať, a to v utorok (22. 10.) o 14. hodine. O prerušenie rozpravy požiadal vo štvrtok jeden z predkladateľov - poslanec SNS Radovan Baláž. Dôvodom je zapracovanie pripomienok k tejto novele Zákonníka práce.Nárok na rekreačný príspevok by mal mať podľa návrhu každý zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Nemal by sa pritom brať ohľad na počet zamestnancov. Novela Zákonníka práce z dielne poslancov SNS je v parlamente v druhom čítaní.S účinnosťou od 1. januára 2019 bol zavedený inštitút príspevku na rekreáciu zamestnancov. Príspevok je vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok majú v súčasnosti len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Pre zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej je možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná. Podmienku v podobe počtu zamestnancov vo firme chcú národniari zmeniť.Poslanci uvádzajú, že zaznamenali záujem o využitie príspevku na rekreáciu aj u tých zamestnancov, ktorým ho ich zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť a vnímajú vzniknutú nerovnosť medzi jednotlivými zamestnancami na základe počtu zamestnancov vo firme. Podmienka odpracovaných rokov u zamestnávateľa by mala zostať zachovaná.