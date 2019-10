Z. Čaputová nepodporí zmeny, ktoré by negatívne ohrozili tretí sektor

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Martin Baumann Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 17. októbra (TASR) - Zmeny, ktoré by ohrozili alebo negatívne zmenili rámec fungovania občianskej spoločnosti, prezidentka Zuzana Čaputová nikdy nepodporí. Považuje tiež za dôležité udržať štandard legislatívneho aj finančného prostredia pre občianske a spoločenské iniciatívy. Povedala to na konferencii Orbis Civitates, kde sa stretli predstavitelia mimovládnych organizácií.Tretí sektor považuje prezidentka za základný pilier spoločnosti a má tiež pocit, že Slovensko je v tejto oblasti zrelé. "Aj keď si držíme vysoký legislatívny štandard, so znepokojením sledujem, ako sa niektoré extrémistické a populistické sily snažia v parlamente presadiť zmeny s cieľom zastrašiť aktívnych občanov a obmedziť činnosť občianskych iniciatív," uviedla.Na otvorení konferencie sa zúčastnila aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), ktorá pripomenula, že tretí sektor má nezastupiteľnú úlohu vo svojej inovatívnej práci. "Úspešné nápady a odporúčania v malom môže vždy verejný sektor pretaviť do niečoho väčšieho a realizovať to plošne," uviedla s tým, že mimovládne organizácie často suplujú a dopĺňajú úlohy štátnej správy a privátneho sektora.Prezidentka poznamenala, že tretí sektor je pre ňu mimoriadne dôležitý, keďže v ňom 19 rokov pôsobila, a chce sa aj naďalej zaujímať o problémy, ktoré mimovládne organizácie trápia. Eviduje priveľkú byrokraciu, nejasnosti pravidiel pri čerpaní eurofondov a financií od štátu či diskrimináciu niektorých žiadateľov o grant. "O tieto problémy sa budem zaujímať u príslušných ministrov, predstaviteľov štátnej správy a samospráv," skonštatovala Čaputová.Útoky na donorov občianskej spoločnosti vytvárajú podľa prezidentky iba "fiktívny problém s financovaním aktivít tretieho sektora zo zahraničia".