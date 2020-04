K topeniu ľadovca v Grónsku neprispeli len vysoké teploty, ale aj bezoblačné dni a menej sneženia

Vysokotlakové počasie v Grónsku

Jasná obloha a menej snehu

Oblaky zadržiavali teplo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2020 - Pod topenie ľadovca v Grónsku sa vlani nepodpísali len vysoké teploty, kľúčovú rolu pri tom zohrala aj jasná, bezoblačná obloha.V dôsledku rekordného počtu bezoblačných dní na povrch ľadovca dopadlo viac slnečného svetla a zároveň tiež menej snežilo.Grónsky ľadovec vlani stratil odhadom 600 miliárd ton ľadu, čo viedlo ku globálnemu zvýšeniu morských hladín o 2,2 milimetra, uvádza spravodajský portál BBC.Na vplyv zmien atmosférického prúdenia na topenie ľadovca upozorňuje nová štúdia publikovaná v odbornom časopise The Cryosphere, ktorú viedol Marco Tedesco z Kolumbijskej univerzity v New Yorku. Vedci v rámci nej zistili, že v Grónsku panovalo po rekordne dlhý čas vysokotlakové počasie.To podľa nich zrejme súvisí s "vlnitosťou" dýzového prúdenia - prúdu vzduchu, ktorý obkolesuje svet a väčšinou smeruje zo západu na východ. Keď sa prúd stáva kolísavejším, ohýba sa na sever a vysokotlakové systémy, ktoré by za normálnych okolností prešli za pár dní, sa v Grónsku zastavia.Dané systémy majú v rôznych častiach Grónska rôzne vplyvy. Na juhu ostrova podľa autorov štúdie viedli k jasnej oblohe, a teda aj väčšiemu dopadu slnečného svetla na povrch.Bezoblačné dni priniesli menej snehu, čo malo za následok, že do ľadovca pribudlo o 50 miliárd ton menej masy. Neprítomnosť snehu tiež odhalila na niektorých miestach tmavý ľad, ktorý absorbuje viac tepla, čo prispieva k jeho topeniu.Škodlivé následky mali vysokotlakové systémy aj v iných častiach ostrova. Na západe a na severe víriace sa, ale stagnujúce vysokotlakové systémy pritiahli teplý vzduch z juhu, v dôsledku čoho podľa Tedesca vznikli oblaky, ktoré sa správali ako skleník a zadržiavali teplo.Podľa Tedesca Grónsko minulý rok zaznamenalo najväčší pokles hmotnostnej bilancie povrchu od začiatku záznamov v roku 1948. Táto bilancia popisuje celkový stav ľadovca po započítaní prírastkov hmoty zo sneženia a strát z odtoku povrchovej vody.