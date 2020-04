V Rwande zomrel čierny nosorožec Manny zo Safari Parku Dvůr Králové, presnú príčinu smrti ešte nestanovili

Presná príčina smrti zatiaľ nie je známa

Mannymu sa náhle zhoršil zdravotný stav

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - V africkej Rwande uhynul jeden z kriticky ohrozených východných nosorožcov čiernych (Diceros bicornis michaeli), ktorých tam vlani previezli z českého Safari Parku Dvůr Králové.Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz, podľa ktorého úmrtie oznámila Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií (EAZA), rwandská vláda a organizácia African Parks. Smrť v dôsledku pytliactva vylúčili.Osemročný Manny zomrel 10. februára, zrejme v dôsledku poruchy tráviaceho traktu, uviedol vedúci komunikácie a medzinárodných projektov Safari Parku Dvůr Králové Jan Stejskal.Presnú príčinu úmrtia ešte nestanovili, no viac informácií by mali poskytnúť výsledky laboratórnych testov. Tie však podľa Stejskala tak skoro pre globálne obmedzenia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 nebudú.Ako Stejskal uviedol, Mannyho neprestajne sledoval tím špecializovaných stopárov a na podporu aklimatizácie v národnom parku Akagera ho prikrmovali."Po náhlom zhoršení jeho zdravotného stavu a zmene v príjme potravy vedenie parku celú situáciu konzultovalo s veterinármi, samec ale, bohužiaľ, uhynul skôr, než mohlo dôjsť k veterinárnemu zásahu," uviedol Stejskal.Manny bol jedným z piatich východných nosorožcov čiernych a jedným z dvoch samcov, ktorých z európskych zoologických záhrad v júni previezli do Rwandy.Z Dvora Králové tam okrem neho putovali ďalšie dva nosorožce, jeden potom z Veľkej Británie a jeden z Dánska. Zostávajúcej štvorici sa darí dobre a naďalej ich v parku monitorujú.