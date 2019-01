K útoku na filipínsku katedrálu sa prihlásil Islamský štát

Polícia odváža mŕtve telá po dvoch bombových útokoch v okolí rímskokatolíckej katedrály v juhofilipínskom meste Jolo na Filiínach 27. januára 2019. Výbuchy usmrtili 12 civilistov a osem príslušníkov ozbrojených síl, 83 ľudí utrpelo zranenia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 27. januára (TASR) - Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k nedeľňajšiemu bombovému útoku na katolícku katedrálu na juhu Filipín.Dvojitý bombový útok na katedrálu na ostrove Jolo si vyžiadal najmenej 18 mŕtvych a vyše 80 zranených. Podľa agentúry AFP išlo o jeden z najsmrtiacejších útokov na prevažne moslimskom juhu Filipín za posledné roky.Prvá mohutná explózia, ku ktorej došlo počas nedeľňajšej omše, otriasla kostolnými lavicami a rozbila okná budovy. Krátko nato nasledoval druhý výbuch, ktorý usmrtil vojakov zhromažďujúcich sa pred katedrálou.K útoku sa prihlásili džihádisti z takzvaného Islamského štátu. Podľa nich sa vo vnútri katedrály a priľahlom parkovisku odpálili dvaja samovražední atentátnici opásaní výbušninami.O vyhlásení IS informovala americká organizácia SITE Intelligence Group, ktorá sa špecializuje na monitorovanie džihádistickej internetovej propagandy.Medzi 18 obeťami sú podľa informácií filipínskej armády piati vojaci, jeden príslušník pobrežnej stráže a 12 civilisti.Ostrov Jolo dlhodobo sužuje prítomnosť militantov zo skupiny Abú Sajjáf napojenej na IS. Jej členovia už roky páchajú bombové útoky, vraždy a únosy s cieľom vytvoriť nezávislú islamskú enklávu na prevažne katolíckych Filipínach.