Počet obetí pretrhnutia priehrady v Brazílii vzrástol na 58

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro si z paluby záchranárskeho vrtuľníka prehliada postihnutú oblasť po pretrhnutí priehrady pri brazílskom meste Brumadinho 26. januára 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brumadinho 28. januára (TASR) - Počet obetí piatkového pretrhnutia priehrady na juhovýchode Brazílie vzrástol v nedeľu na najmenej 58 mŕtvych. Informovala o tom v noci na pondelok agentúra AP s odvolaním sa na príslušníkov civilnej ochrany.Brazílske úrady predtým v nedeľu znížili bilanciu obetí nešťastia z 40 na 37 mŕtvych, pričom dôvod takejto zmeny vtedy neozrejmili. Nezvestných stále ostáva okolo 305 ľudí, píše agentúra DPA.V nedeľu obnovili brazílski záchranári pátranie po možných preživších. Pátracie práce predtým na niekoľko hodín prerušili pre obavy, že pri bani na železnú rudu, kde k zmienenému nešťastiu došlo, by sa mohla pretrhnúť aj ďalšia hrádza.Medzičasom stihli viac vyschnúť i niektoré zabahnené oblasti, do ktorých sa záchranárom nedalo dlho preniknúť. Existujú preto obavy, že počet obetí sa zrejme zvýši.K nešťastiu došlo v piatok v štáte Minas Gerais, keď sa tam pretrhla priehrada pri bani na železnú rudu neďaleko mesta Brumadinho. Milióny ton bahennej masy, odpadu produkovaného pri ťažbe, následne zaplavili areál bane i priľahlú poľnohospodársku krajinu.Do pátracích a záchranných prác nasadili desiatky vrtuľníkov. Zachrániť sa podľa sobotňajších údajov podarilo okolo 190 ľudí, 23 z nich hospitalizovali so zraneniami.Príčina pretrhnutia 42-ročnej a 86 metrov vysokej priehrady, ktorú vlastní najväčšia brazílska ťažobná spoločnosť Vale, nebola bezprostredne známa. Firma tvrdí, že priehrada sa už vyraďovala z prevádzky, ale len nedávno prešla bezpečnostnými testami.Takmer všetci nezvestní sú zamestnancami banskej spoločnosti. Bahenné more úplne zaplavilo jedáleň, v ktorej obedovali stovky robotníkov. Záchranári sa k tejto budove dosiaľ nedostali.