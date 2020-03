K veľkej automobilovej štvorke sa pridáva aj slovenský Samsung, výrobu preruší zatiaľ na týždeň

K automobilkám sa pridal aj Continental

Spoločnosti sa aj bez koronavírusu príliš nedarí

20.3.2020 (Webnoviny.sk) - Na zoznam veľkých fabrík, ktoré na Slovensku pre šírenie koronavírusu odstavujú výrobu, sa pridá aj Samsung . Ako informuje juhokórejský portál kbs.co.kr, spoločnosť v piatok informovala, že fabrika Samsung na Slovensku zostane zatvorená na týždeň od pondelka 23. marca.Spoločnosť tento krok prijala ako preventívne opatrenie na ochranu bezpečnosti jej zamestnancov a na zabránenie ďalšieho šírenia nového koronavírusu. Fabriky Samsungu v Poľsku a Maďarsku však zostávajú naďalej v normálnej prevádzke.Koronavírus výrazne zasiahol aj do prevádzky automobiliek na Slovensku. Od utorka 17. marca dočasne prerušila výrobu spoločnosť Volkswagen Slovakia predbežne na dva týždne. Od štvrtka 19. marca k rovnakému kroku pristúpila aj trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia. Prerušenie výroby má predbežne trvať do piatku 27. marca.Výrobné linky v reakcii na šírenie nového koronavírusu odstavil v piatok 20. marca aj nitriansky Jaguar Land Rover a z rovnakého dôvodu preruší výrobu na dva týždne od pondelka 23. marca aj žilinská Kia Motors Slovakia. Ku krátkemu prerušeniu prevádzky pristúpil aj jeden z najväčších zamestnávateľov na Považí, spoločnosť Continental.Samsung Electronics Slovakia pôsobí na Slovensku od roku 2002. Sústreďuje sa na veľkoformátové televízory a monitory s ultra vysokým rozlíšením obrazu.Spoločnosti sa pritom v posledných rokoch nedarí, zastavila výrobu v menšom z dvojice slovenských závodov vo Voderadoch a začiatkom tohto roka sa v médiách objavili správy o tom, že by zo závodu v Galante malo odísť asi 500 zamestnancov.