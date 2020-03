Sulík prirovnal smeráka Blahu ku koronavírusu, kritikou nešetril ani Matovič

Smer-SD navrhol za predsedu ľudskoprávneho výboru Blahu, ktorý počas volebného obdobia 2016 až 2020 aj napriek svojej kritike Európskej únie šéfoval výboru NR SR pre európske záležitosti.

„Smer si nomináciou Blahu za predsedu ľudskoprávneho výboru robí srandu. To je naozaj loptička na strane Smeru. Každý poslanec bude hlasovať v súlade so svojím svedomím. Ja určite pána Blahu, obdivovateľa režimov potláčajúcich ľudské práva, do čela ľudskoprávneho výboru nepodporím,“ povedal Matovič.

Za predsedu ľudskoprávneho výboru nepodporí Blahu ani ďalšia koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS). Podľa slov jej predsedu Richarda Sulíka je Blaha „hanbou pre túto krajinu“, a preto za neho poslanecký klub SaS hlasovať nebude. Blahu Sulík prirovnal ku koronavírusu. Blaha v reakcii na to uviedol, že ak by ho novovytvorená koalícia do čela ľudskoprávneho výboru nezvolila, tak by to bol „totalitný valec“.

Poslanci strany Za ľudí nebudú hlasovať za poslancov Roberta Fica a spomínaného Blahu, ak ich strana Smer-SD navrhne na funkciu predsedov výborov NR SR. Rovnako nezahlasujú za to, aby bol predsedom ktoréhokoľvek výboru parlamentu poslanec za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Agentúru SITA o tom informovalo tlačové oddelenie strany.