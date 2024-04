K víťazstvu stačí šírenie poloprávd a hoaxov. Slovensko sa podľa Gröhlinga zobudilo do smutného rána

Víťazstvo jednej alebo druhej strany

Prezident vlády

7.4.2024 (SITA.sk) - K víťazstvu stačí šírenie poloprávd, hoaxov a rozdeľovanie spoločnosti. Uviedol to predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Branislav Gröhling v relácii TA3 V politike.Slovensko sa podľa neho zobudilo do smutného rána, no napriek tomu novozvolenému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ) zagratuloval a poďakoval sa všetkým voličom.„Nehovoril by som o tom, že je to víťazstvo jednej alebo druhej strany, pretože Ivan Korčok dostal 1,2 milióna hlasov, Pellegrini dostal 1,4 milióna hlasov a stále tu máme ešte obrovskú masu ľudí, čo neprišli voliť," uviedol predseda SaS.Dodal, že to bude výzvou pre Pellegriniho, aby sa oprostil od vlády a nebol stále častovaný prívlastkom, ktorý si sám dal.„Aby naozaj zastupoval všetkých voličov. Pre stranu SaS je to obrovský signál, aby sme v parlamente zastupovali 1,2 milióna voličov Korčoka a ich hodnoty. Uvidíme, ako sa Pellegrini vysporiada s tým, že chce byť prezidentom vlády," konštatoval Gröhling.Uzavrel, že ak bude Pellegrini pokračovať spôsobom, že bude schvaľovať všetky zákony a podpisovať ich, tak bude na strane SaS, aby pozorne pozorovala aj vládu a Pellegriniho a využila všetky svoje možnosti.