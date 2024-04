Nemecký kancelár Scholz varuje pred nárastom pravicových populistov, dôvodom sú blížiace sa eurovoľby

7.4.2024 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v sobotu varoval pred hrozbou pravicového populizmu v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu . Učinil tak v prejave na zhromaždení stredoľavých európskych strán v rumunskej Bukurešti.Scholz pricestoval do rumunskej metropoly na konferenciu Strany európskych socialistov (PES) , ktorá je súčasťou skupiny socialistov a demokratov, druhej najväčšej v europarlamente. Voliči v 27 členských krajinách EÚ pôjdu k urnám od 6. do 9. júna.„Pravicoví populisti vedú predvolebné kampane proti našej zjednotenej Európe,“ povedal nemecký líder v Paláci parlamentu, kde sa konala spomenutá konferencia. „Sú pripravení zničiť to, čo sme pre deti vybudovali. Vyvolávajú sentiment voči utečencom a menšinám.“Scholz povedal, že prosperujúca EÚ schopná „dotiahnuť veci do konca“ je „najlepšou odpoveďou na populizmus a autokratov“. Prisľúbil tiež pokračujúcu podporu Ukrajine a povedal, že je to „kľúč k obnoveniu mieru v Európe“.