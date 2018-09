K využívaniu alternatívnej dopravy motivujú v Handlovej ľudí súťažou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Handlová 19. septembra (TASR) - K využívaniu alternatívneho spôsobu prepravy motivuje Handlová svojich obyvateľov počas Európskeho týždňa mobility aj súťažou. Zapojiť sa do nej môžu vo štvrtok 20. septembra, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.uviedla Paulínyová.Program je podľa nej zameraný na osvetu orientovanú na zvýšenie povedomia obyvateľov o potrebe využitia hromadnej dopravy.priblížila.Motiváciou k alternatívnym spôsobom prepravy do školy, práce či kina má byť pre obyvateľov i súťaž, ktorú radnica vyhlásila na štvrtok.doplnila hovorkyňa mesta.Aktivity v rámci kampane pripravila i handlovská mestská polícia, ktorej príslušníci vo štvrtok navštívia seniorov a budú ich informovať aj o tom, ako by sa mali obliekať vo večerných hodinách, pokiaľ sa stávajú účastníkmi cestnej premávky. Propagačné materiály o Európskom týždni mobility budú mestskí policajti v uliciach rozdávať v piatok 21. septembra.