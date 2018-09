Bratislava dostane o rok nový mestský bulvár

Proces rekonštrukcie pravidelne vyhodnocuje odborná pracovná skupina

Podzemný kruhový objazd - prvý na Slovensku

Dnes sa uskutočnil na ulici Mlynské nivy kontrolný deň za účasti primátora hl. mesta Bratislava Iva Nesrovnala, ktorý sa spolu so zástupcami spoločnosti HB Reavis a Dopravného podniku Bratislava pozreli na aktuálny stav prebiehajúcich prác a dopravy."Všetky práce idú podľa plánu a časového harmonogramu, takže na kompletne novú ulicu sa Bratislavčania môžu tešiť na jeseň 2019, novú autobusovú Stanicu Nivy budeme môcť využívať o rok neskôr, teda v roku 2020. Rekonštrukcia Mlynských nív je jedna z najväčších a najkomplexnejších v Bratislave, obnovujeme najväčšiu dopravnú tepnu v meste s celou infraštruktúrou ako nad povrchom, tak predovšetkým pod povrchom so všetkými inžinierskymi sieťami a potrubiami. Uvedomujeme si, že týmto zasahujeme do života Bratislavčanov aj cestujúcich, ale rád by som ich poprosil o trpezlivosť - verte mi, že z výsledku sa budeme tešiť všetci. Mlynské nivy sa už teraz pomaly menia na moderný mestský bulvár, aké si mesto Bratislava a štvrť Nivy zaslúži - na tejto ulici sa nič nedialo takmer štyridsať rokov, jej rekonštrukcia je preto medzi prioritami hlavného mesta. Rovnako ako bola nevyhnutná obnova autobusovej stanice. Som veľmi rád, že sa nám darí spoločne meniť Bratislavu k lepšiemu,” povedal Ivo Nesrovnal, primátor hl. mesta SR Bratislava.Rekonštrukcia je rozdelená do viacerých fáz, celý proces pravidelne kontroluje odborná pracovná skupina: "Chápeme dočasné problémy, ktoré rekonštrukcia so sebou obnáša, aj preto sme už na začiatku rekonštrukcie zriadili odbornú pracovnú skupinu, ktorá je zložená zo zástupcov mesta, Dopravného podniku Bratislava, autobusového dopravcu Slovak Lines a investora. Na pravidelných stretnutiach vyhodnocujeme aktuálny stav prác a ich vplyv na okolie, aby sme vedeli včas a flexibilne reagovať na všetky situácie,” dodal I. Nesrovnal.Obnova ulice sa aktuálne nachádza v prvej fáze, ktorá sa začala v máji tohto roka a potrvá do jesene za plnej prevádzky automobilovej a autobusovej dopravy. Investor HB Reavis počas nej zrekonštruuje južnú časť ulice: "Od mája sme sa pustili do obnovy infraštruktúry na južnej strane ulice Mlynské nivy, kde obnovujeme verejný vodovod, plynovod, rozvody vysokého napätia, optické káble, káble verejného osvetlenia a samotnú cestnú komunikáciu. Prednedávnom sme pristúpili k budovaniu podzemného kruhového objazdu a máme za sebou prípravné práce k výmene sútokovej komory pod Križovatkou Mlynské nivy – Karadžičova,” prezradil Jakub Gossányi, Head of Development HB Reavis Slovakia.Koncom jesene investor pristúpi k druhej fáze rekonštrukcie, ktorá bude prebiehať na severnej časti ulice. "Predmetom rekonštrukcie budú aj naďalej najmä inžinierske, dopravné, líniové a vodné stavby. Celkovo sa počas nej dotkneme približne 95 stavebných objektov, medzi nimi aj niekoľko sto rokov starej kanalizácie ešte z čias Márie Terézie. Takto o rok na jeseň odovzdáme mestu kompletne nový bulvár Mlynské nivy aj s celkovo revitalizovaným okolím,” dodal Gossányi.Na ulici po rekonštrukcii pribudne v každom smere jeden jazdný pruh, ďalej podzemný kruhový objazd, bezpečné priechody pre chodcov, cyklotrasy, zastávky a nové chodníky aj zeleň. Na bulvári bude vyše 150 stromov. Rekonštrukcia si vyžiada spolu vyše 48 tisíc metrov káblov a takmer 2 tisíc metrov rúr.Výstavba podzemného kruhového objazdu je na Slovensku unikátom. Po jeho dokončení prepojí Stanicu Nivy, projekt Twin City, nový parkovací dom a nový projekt Mlynské Nivy Košická. Zároveň obsiahne v oboch smeroch vjazdy aj výjazdy na ulicu Mlynské Nivy.Obnova dopravnej a technickej infraštruktúry na ulici Mlynské nivy aj v okolitých komunikáciách v celej zóne Nové Nivy je predbežne vyčíslená na 40 miliónov eur. Projekt realizuje HB Reavis na vlastné náklady.