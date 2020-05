K výzve ŠKODA pomáha sa pridal Europcar: Spolu tak už viac ako 70 áut slúži v boji proti COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2020 (Webnoviny.sk) -"Sme veľmi radi, že vozidlá značky ŠKODA môžu byť užitočné všade tam, kde to je potrebné. Doteraz sa nám podarilo podporiť množstvo organizácií, ktoré vďaka našim vozidlám môžu výrazne zrýchliť a zefektívniť svoju pomoc. Zároveň sa tešíme z toho, že sme inšpirovali ďalších partnerov, vďaka čomu môže boj proti koronavirusu nabrať ešte väčšie obrátky. Spolupatričnosť je v súčasnej situácii nesmierne dôležitá" uviedol Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.Výzva ŠKODA pomáha sa úspešne rozbehla po celom Slovensku a priberá neustále nové organizácie a inštitúcie, pre ktoré je rýchly presun kľúčový. Vozidlá slúžia pri distribúcii ochranných pomôcok, rozvoze obedov pre seniorov alebo materiálnej pomoci pre personál a ubytovaných v karanténnych centrách, využívajú sa aj na prepravu odobratých vzoriek do centier, v ktorých sa testuje COVID-19. Rovnako našli svoje uplatnenie pri organizácii ukážok prvej pomoci, mobilných odberoch, humanitárnych aktivitách, pomáhajú s presunom pracovníkov poskytujúcich psychologické poradenstvo, ale aj pri prevoze zdravotníckych pomôcok či potravín.K projektu ŠKODA AUTO Slovensko a jeho autorizovaných partnerov pripojil aj ďalší partner, renomovaná autopožičovňa Europcar. Tá v spolupráci so značkou ŠKODA posiela do terénu po celom Slovensku ďalšie vozidlá viacerým organizáciám či inštitúciám. Aj tieto autá budú pomáhať s presunom a prevozom osôb aj materiálu, vďaka čomu môže nabrať boj proti koronavírusu vyššie obrátky."Našou náplňou je požičiavať autá. Túto pomoc vnímame ako ten najlepší možný spôsob, kam naše vozidlá aktuálne požičať. Pomáhajú a sú v plnom nasadení, všade tam, kde je to potrebné," uviedol Marian Palšovič zo spoločnosti Europcar.Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko naďalej pokračuje v online výzve ŠKODA pomáha Slovensku ( www.skoda-pomaha.sk ). Prostredníctvom nej hľadá organizácie, samosprávy či združenia, ktorým bezplatné zapožičanie vozidiel dokáže pomôcť v boji proti koronavírusu.Informačný servis