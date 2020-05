Štyri repatriačné zariadenia v meste s tisíckami dôchodcov nie je šťastné riešenie, kritizuje primátor Jančovič

Vystriedali sa už stovky ľudí

18.5.2020 (Webnoviny.sk) - Umiestnenie štyroch repatriačných zariadení v meste, v ktorom žije 7,5 tisíca seniorov, nepovažuje primátor Piešťan Peter Jančovič za „úplne šťastné“ riešenie. Vedenie mesta na to upozornilo aj ministerstvo vnútra O umiestnení takýchto zariadení nerozhoduje samospráva ale štát. Poslancov Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch o tom informoval primátor Jančovič.„V lepšom prípade nám oznámia, že to bude, v horšom, že to tu je,“ povedal primátor o karanténnych centrách s tým, že je to právo vedenia štátu. Ani jedno z karanténnych centier nebolo umiestnené v mestských objektoch.V repatriačných zariadeniach v Piešťanoch sa za dva mesiace už vystriedali stovky ľudí, ktorí sa v čase koronavírusovej krízy vrátili zo zahraničia.Ministerstvo vnútra začalo repatriantov do povinnej karantény v Piešťanoch umiestňovať ešte v druhej polovici marca. Absolvovať mali 14-dňovú karanténu, v prípade negatívnych testov boli pustení domov už po týždni.Vedúci oddelenia krízového plánovania ministerstva vnútra Juraj Repiský už pri aktivovaní karanténnych centier primátora Jančoviča ubezpečil, že takéto zariadenia nepredstavujú zvýšené riziko pre obyvateľov mesta.V karanténnych centrách v Piešťanoch sa vyskytlo niekoľko pozitívne testovaných repatriantov, ochorenie COVID-19 sa však z týchto zariadení ďalej nerozšírilo.V Senici zriadenie karanténneho centra v meste odmietli, samospráva však ponúkla náhradu v podobe ubytovacieho zariadenia pri Kunovskej priehrade mimo mesta.V Trnave malo byť karanténne centrum v jednom zo stredoškolských internátov, po negatívnej reakcii verejnosti v ňom napokon repatriantov neumiestnili. Na Slovensku je niekoľko desiatok zariadení pre repatriantov, vytvorili ich z hotelov, ubytovní alebo študentských internátov.