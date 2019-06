K zákonu o zastavení exekúcií mala pripomienky len komora exekútorov

Minister spravodlivosti Gábor Gál, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 7. júna (TASR) - K návrhu zákona o zastavení niektorých exekúcií neprišli v čase po schválení vládou a po prvom čítaní v parlamente okrem Slovenskej komory exekútorov (SKE) žiadne oficiálne pripomienky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Zuzana Drobová v reakcii na tvrdenie Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS). Tá uviedla, že vyjadrenia ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) o neprijatí oficiálnych pripomienok nie sú pravdivé, argumentuje 283 vznesenými pripomienkami. Podľa Drobovej asociácia len mylne interpretovala Gálove slová.V rámci medzirezortného pripomienkovania bolo podľa ASINS vznesených 283 pripomienok od profesných asociácií. To Drobová nevylučuje, dodala však, že minister poskytol vyjadrenie v čase, keď už bol zákon posunutý do druhého čítania v parlamente.vysvetlila Drobová.Asociácia tiež dodala, že namiesto diskusie s profesnými združeniami, zástupcovia ministerstva neprihliadajú na požiadavky týchto združení. Podľa ASINS sa snažia presadiť populistický návrh zákonareagovala Drobová a poukázala na rokovania s komorou exekútorov, s ktorými podľa nej minister spravodlivosti opätovne otvoril diskusiu. Populistickým návrhom by podľa hovorkyne bolo presadzovanie tzv. exekučnej amnestie.doplnila.Komora exekútorov kritizovala výšku navrhovanej paušálnej odmeny, navrhovala tiež plošné zastavenie exekúcií, s čím MS nesúhlasí.Nová legislatíva má ukončiť staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa má podľa návrhu zastaviť, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. Návrh zákona je aktuálne v parlamente v druhom čítaní. SKE nevylúčila, že by sa pre návrh mohla obrátiť na Ústavný súd SR.