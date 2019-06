KDE ÍSŤ K VODE: V týchto krajinách majú najčistejšiu vodu na kúpanie

Letovisko Ayia Napa, Cyprus, ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Letovisko Ayia Napa, Cyprus, ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

Kodaň 7. júna - Cyprus, Grécko, Malta a Rakúsko majú najčistejšiu vodu na kúpanie v Európe. Vo štvrtok to oznámila Európska agentúra pre životné prostredie (EEA), kontrolný orgán EÚ so sídlom v dánskej metropole Kodaň.Tieto štyri krajiny dostali "výbornú" známku za najmenej 95 percent ich vody na kúpanie, uviedla Európska komisia a EEA.Na Cypre zaznamenali najvyššiu kvalitu vody až na 99,1 percentách všetkých tamojších miest určených kúpanie.Kvalitu vody testovali v roku 2018 na vyše 22.000 plážach, riekach a jazerách v celej Európe, teda v 28 členských krajinách EÚ, ale aj v nečlenských štátoch ako Švajčiarsko a Albánsko.V 28 skúmaných členských krajinách EÚ dosiahlo "výbornú" známku 85 percent miest na kúpanie - je to mierny nárast v porovnaní s rokom 2017, uviedla tlačová agentúra DPA.Faktorom, ktorý sa o to pričinil, je vylepšenie čistenia odpadových vôd za posledné štyri desaťročia, oznámil šéf EEA Hans Bruyninckx.Ďalšie výzvy však zostávajú a je ich celá škála, od "odstránenia znečistenia plastami až po ochranu morského života", dodal Belgičan Bruyninckx.Testy z 30 krajín ukázali, že približne 1,3 percenta vody na kúpanie - celkovo 301 lokalít - dosahuje hodnotenie "zlá kvalita vody", čo predstavuje riziko takých ochorení, ako je napríklad hnačka. To je mierny pokles oproti roku 2017.Znečistenie odpadovou vodou, splaškami či výlučkami hospodárskych zvierat boli v roku 2018 hlavnými zdrojmi zlej kvality vody. Záplavy či husté lejaky môžu priniesť ďalšie znečistenie, ak ich odnesie do riek, jazier a morí, uvádza sa v správe.Krajinami s najväčším počtom lokalít s vodou na kúpanie, ktorá vlani nespĺňala normy EÚ, boli Taliansko (89), Francúzsko (54) a Španielsko (50).