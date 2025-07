K zmene volebných pravidiel vedie podľa Grendela koalíciu strach zo straty moci

Zvýšenie kaucie

Zmena počtu volebných obvodov

27.7.2025 (SITA.sk) - K diskusiám o eventuálnej zmene volebných pravidiel vedie vládnu koalíciu strach zo straty moci. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 opozičný poslanec Gábor Grendel hnutie Slovensko ).Koalícia sa podľa neho pokúsi zmeniť legislatívu tak, aby obmedzila politickú súťaž. Druhým motívom diskusii je podľa Grendela odvádzanie pozornosti od nesplnených predvolebných sľubov.Pokiaľ ide o návrh na zvýšenie kvóra potrebného na vstup do parlamentu z päť na sedem percent, návrh podľa Gendela určite neprejde cez Ústavný súd SR Pokiaľ ide o zvýšenie kaucie potrebnej pre kandidatúru v parlamentných voľbách, hnutie Slovensko podľa poslanca podporuje to, aby sa na voľbách mohol zúčastniť čo najvyšší počet strán. „Pretože to je základ nejakých politických práv aj demokracie," skonštatoval Grendel.Podľa koaličného poslanca Romana Michelka SNS ) je v koalícii zhoda na zvýšení volebnej kaucie, ktorá by sa mohla zvýšiť na 50-tisíc eur. V štádiu rokovaní je podľa neho vyplácanie štátneho príspevku len stranám, ktoré vo voľbách dosiahnu päťpercentnú hranicu.„Určite nie je dohoda na zvýšení kvóra na sedem percent," zdôraznil Michelko s tým, že tento návrh podľa neho „absolútne neprejde". Michelko doplnil, že okrem strán KDH Hlas-SD žiadna politická strana nemá záujem meniť počet volebných obvodov. Problematika prípadnej zmeny jedného volebného obvodu sa pritom podľa neho extrémne fetišizuje.„V Čechách ako aj na Slovensku sme mali štyri volebné obvody a nikdy to nebolo tak, že mohli kandidovať len ľudia, ktorí tam žili," dodal koaličný poslanec.