Slovenský vrtuľník odletel do Bulharska, pomôže s hasením lesných požiarov

27.7.2025 (SITA.sk) - Slovenský vrtuľník typu Black Hawk, zaregistrovaný v mechanizme RescEU, odletel do Bulharska, aby pomohol tamojším hasičom s hasením lesných požiarov. Ako ďalej informovalo Ministerstvo vnútra SR , vrtuľník bude mať základňu v meste Plovdiv, kam doletí za šesť a pol hodiny.„O nasadenie vrtuľníka požiadala bulharská strana v sobotu a Slovensko požiadavku ihneď akceptovalo," uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok . Nasadenie vrtuľníka podľa neho ponúkla aj Česká republika a Francúzsko, pričom aj ich ponuky Bulharsko akceptovalo. Švédsko zase vysiela do oblasti dve lietadlá Fire Boss.Podľa prezidenta Hasičského a záchranného zboru Adriána Mifkoviča do Bulharska odleteli dvaja piloti, dvaja mechanici a dvaja hasiči z modulu leteckého hasenia. Ubytovanie, stravu a náklady na pohonné látky hradí bulharská strana. „Predpokladaná dĺžka vyslania je približne sedem dní," informoval Mifkovič.Bulharsko aktuálne sužujú rozsiahle lesné požiare, ktoré si vyžiadali medzinárodnú pomoc v rámci mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie