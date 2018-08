K zodpovednosti za sériu útokov v Čečensku sa prihlásil Islamský štát

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 21. augusta (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila v utorok k zodpovednosti za sériu útokov na políciu v Čečensku.Pondelňajšie útoky sa odohrali na troch miestach v Čečensku. Incidenty neprežili piati militanti vo veku 11-16 rokov, niekoľko policajtov utrpelo zranenia. Organizácia IS sa prihlásila k zodpovednosti za incidenty v čečenskej metropole Groznyj a meste Šali juhovýchodne od hlavného mesta.V Čečensku, ktorého obyvateľstvo tvoria prevažne moslimovia, a ďalších regiónoch severného Kaukazu sú stále aktívne extrémistické skupiny s úzkymi väzbami na IS, ktorý operuje najmä v Sýrii a Iraku. Ako zhodnotila AP, pondelňajšie incidenty naznačujú, že napriek tvrdeniam úradov o porazení islamistov sú tieto bunky stále činné.