Mladí Maročania v Holandsku sa boja brannej povinnosti v Maroku

Brusel/Amsterdam 21. augusta (TASR) - Obyvatelia Holandska s dvojakým holandsko-marockým občianstvom sledujú s obavami snahy marockého kráľa Muhammada VI. o znovuzavedenie brannej povinnosti pre mladých mužov i ženy. Uviedol to v utorok spravodajský server DutchNews.nl.Marocká ministerská rada schválila v pondelok návrh zákona o obnovení brannej povinnosti, zatiaľ však nie je jasné, do akej miery sa to bude týkať mladých Maročanov žijúcich nielen v Holandsku, ale aj v ďalších krajinách Európskej únie. Marocké komunity sú početné aj v Belgicku, Francúzsku a Španielsku.Povinnú vojenskú službu, ktorá bola v Maroku zrušená v roku 2006, majú po novom absolvovať všetci ľudia vo veku 19-25 rokov.uviedol v tejto súvislosti pre televíznu stanicu NOS holandský novinár na voľnej nohe pôsobiaci v Maroku Willemijn de Koning. Zároveň však poznamenal, že pokiaľ mladí Maročania zostanú v Holandsku, nebudú môcť byť povolaní do marockej armády.De Koning tiež upozornil, že marockí ľudskoprávni aktivisti vidia za obnovením brannej povinnosti v krajine snahy vládneho režimu potrestať mladých ľudí stojacich za sociálnymi nepokojmi a protestmi z posledných rokov.(spravodajca TASR Jaromír Novak)