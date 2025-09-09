|
Utorok 9.9.2025
|Denník - Správy
09. septembra 2025
K zodpovednosti za útok v Jeruzaleme sa prihlásilo ozbrojené krídlo Hamasu
K zodpovednosti za pondelkovú streľbu v Jeruzaleme, pri ktorej zahynulo šesť ľudí, sa v utorok prihlásilo ozbrojené krídlo palestínskej militantnej organizácie
Zdieľať
9.9.2025 (SITA.sk) - K zodpovednosti za pondelkovú streľbu v Jeruzaleme, pri ktorej zahynulo šesť ľudí, sa v utorok prihlásilo ozbrojené krídlo palestínskej militantnej organizácie Hamas.
„Brigády Al-Kásam oznamujú svoju zodpovednosť za streľbu, ktorá sa stala včera ráno... na území nášho milovaného Jeruzalema," uviedlo ozbrojené krídlo Hamasu vo vyhlásení, ktoré zverejnilo na komunikačnej platforme Telegram.
Palestínske militantné hnutie Hamas útok hneď v pondelok privítalo a uviedlo, že ho spáchali dvaja palestínski bojovníci „Potvrdzujeme, že táto operácia je prirodzenou reakciou na zločiny okupácie a genocídu, ktoré páchajú proti nášmu ľudu,“ napísal Hamas vo vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - K zodpovednosti za útok v Jeruzaleme sa prihlásilo ozbrojené krídlo Hamasu © SITA Všetky práva vyhradené.
