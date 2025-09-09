Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. septembra 2025

Finančná správa odhalila sklad s viac ako dvoma miliónmi nelegálnych elektronických cigariet


Tagy: Nelegálne cigarety prezident Finančnej správy SR

Finančná správa dosiahla mimoriadny úspech pri odhalení ilegálneho skladu v okrese Ilava, kde zaistila viac ako 2,29 milióna kusov elektronických cigariet, 11 730 kusov ...



Zdieľať
img_1652_copy 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Finančná správa dosiahla mimoriadny úspech pri odhalení ilegálneho skladu v okrese Ilava, kde zaistila viac ako 2,29 milióna kusov elektronických cigariet, 11 730 kusov tabakových dutiniek a viac ako 9 500 kusov obalov na elektronické cigarety. Ako informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč, škoda na spotrebnej dani zo zaisteného tovaru predstavuje takmer 1,5 milióna eur.


Úspešná akcia finančnej správy je výsledkom dlhodobej spolupráce pri odhaľovaní protiprávneho konania. Tentoraz bol výkon služby zameraný na dodržiavanie zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a ich označovania kontrolnými známkami.

Od začiatku tohto roka bolo zaistených takmer 90 miliónov kusov nelegálnych cigariet a takmer 150 ton tabaku, pričom škoda na spotrebnej dani presahuje 35 miliónov eur.

„Naše výsledky sú dôkazom, že intenzívne a systematické kontroly majú konkrétny dopad na ochranu štátnych financií a bezpečnosť občanov. Pokračujeme v efektívnom odhaľovaní daňových únikov, nelegálnej výroby tabakových výrobkov a ďalších závažných ekonomických trestných činov,“ povedal prezident finančnej správy Jozef Kiss.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Finančná správa odhalila sklad s viac ako dvoma miliónmi nelegálnych elektronických cigariet © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nelegálne cigarety prezident Finančnej správy SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Izrael podnikol útok proti predstaviteľom Hamasu v Katare
<< predchádzajúci článok
K zodpovednosti za útok v Jeruzaleme sa prihlásilo ozbrojené krídlo Hamasu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 