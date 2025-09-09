|
Utorok 9.9.2025
Meniny má Martina
|
09. septembra 2025
Finančná správa odhalila sklad s viac ako dvoma miliónmi nelegálnych elektronických cigariet
Finančná správa dosiahla mimoriadny úspech pri odhalení ilegálneho skladu v okrese Ilava, kde zaistila viac ako 2,29 milióna kusov elektronických cigariet, 11 730 kusov ...
Zdieľať
9.9.2025 (SITA.sk) - Finančná správa dosiahla mimoriadny úspech pri odhalení ilegálneho skladu v okrese Ilava, kde zaistila viac ako 2,29 milióna kusov elektronických cigariet, 11 730 kusov tabakových dutiniek a viac ako 9 500 kusov obalov na elektronické cigarety. Ako informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč, škoda na spotrebnej dani zo zaisteného tovaru predstavuje takmer 1,5 milióna eur.
Úspešná akcia finančnej správy je výsledkom dlhodobej spolupráce pri odhaľovaní protiprávneho konania. Tentoraz bol výkon služby zameraný na dodržiavanie zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a ich označovania kontrolnými známkami.
Od začiatku tohto roka bolo zaistených takmer 90 miliónov kusov nelegálnych cigariet a takmer 150 ton tabaku, pričom škoda na spotrebnej dani presahuje 35 miliónov eur.
„Naše výsledky sú dôkazom, že intenzívne a systematické kontroly majú konkrétny dopad na ochranu štátnych financií a bezpečnosť občanov. Pokračujeme v efektívnom odhaľovaní daňových únikov, nelegálnej výroby tabakových výrobkov a ďalších závažných ekonomických trestných činov,“ povedal prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa odhalila sklad s viac ako dvoma miliónmi nelegálnych elektronických cigariet © SITA Všetky práva vyhradené.
