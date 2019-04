K zodpovednosti za útok v Saudskej Arábii sa prihlásil Islamský štát

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 22. apríla (TASR) - Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) sa v pondelok prihlásila k zodpovednosti za útok, ktorého terčom sa v nedeľu stala základňa bezpečnostných zložiek v meste Zulfi na severe Saudskej Arábie.Štátne médiá v pondelok informovali, že pri pokuse o útok zahynuli všetci štyria útočníci. Zranenia utrpeli traja príslušníci saudskoarabských bezpečnostných zložiek, ktoré útočnú akciu prekazili.IS sa k zodpovednosti za útok prihlásil prostredníctvom tlačovej agentúry Amak, ktorá zverejnila videozáznam zachytávajúci páchateľov ako štyroch "mučeníkov". Podľa agentúry AP nie je jasné, kedy bolo video nakrútené.Jeden z mužov vystupujúci vo videu obviňuje saudskoarabskú kráľovskú rodinu, že je neveriaca. Tvrdí tiež, že cieľom ich útoku je pomstiť moslimov väznených v saudskoarabskom kráľovstve, Sýrii a Iraku.Saudská Arábia zažila v posledných rokoch viacero útokov džihádistov - vrátane al-Káidy a IS -, ktorých terčom boli bezpečnostné zložky. Na východe krajiny dochádza často aj k ozbrojeným potýčkam medzi šiitskými militantmi a bezpečnostnými silami.Vodca IS Abú Bakr al-Baghdádí v posledných rokoch opakovane vyzýval na útoky na Saudskú Arábiu, ktorá je súčasťou koalície pod vedením USA bojujúcej od roku 2014 s džihádistami v Sýrii a Iraku. IS ako sunnitská extrémistická skupina sa pri útokoch zameriva najmä na bezpečnostné sily a príslušníkov šiitskej komunity, ktorých sunniti vnímajú ako heretikov.