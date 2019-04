Oblievačka či šibačka sa môže skončiť aj zlomeninou, varujú záchranári

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 22. apríla (TASR) – Tradičná šibačka či oblievačka sa môže skončiť s odreninami, vyvrtnutým členkom, v horšom prípade i so zlomeninou." upozorňujú zdravotnícki záchranári.uviedol hlavný inštruktor záchranárov Miroslav Nagy.Výron s krvavou podliatinou treba natrieť protizápalovou masťou.vysvetlil.Neraz sa podľa odborníka stane aj to, že parfum zasiahne oči, prípadne ucho so zvukovodom. V najhorších prípadoch môže dôjsť i k ich poškodeniu. Zasiahnuté miesto treba čo najskôr vypláchnuť prúdom vlažnej vody, oči si určite neodporúča šúchať holou rukou. Nie je vhodné podávať ani kvapky. Ak pálenie či štípanie neprestáva, Nagy odporúča vyhľadať odborníka.Záchranári majú počas najväčšieho kresťanského sviatku podľa Nagya plné ruky práce. V minulom roku najčastejšie zasahovali počas Veľkonočného pondelka, a to v čase od 20.00 h do 21.00 h. Privolávaní boli k rôznym zraneniam, ale aj ťažkostiam spojeným s nadmernou konzumáciou jedla a alkoholu.