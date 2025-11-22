Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

22. novembra 2025

Kabinet víta Trumpov plán na ukončenie vojny. Fico tvrdí, že vláda mala pravdu „od prvého dňa konfliktu“ – VIDEO










Vláda SR víta mierovú iniciatívu prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. Považuje ju za dobrý základ pre rokovanie vedúce k ukončeniu vojenského konfliktu na Ukrajine. Vyplýva to z materiálu, ktorý na svojom sobotňajšom mimoriadnom rokovaní schválil vládny kabinet.


Materiál tiež uvádza, že slovenská vláda považuje za prirodzené, že súčasťou týchto rokovaní bude aj Ukrajina. „Uvedená mierová iniciatíva plne potvrdzuje doterajšie mierové postoje vlády Slovenskej republiky k ukrajinsko-ruskému konfliktu," skonštatovala tiež vláda v schválenom uznesení k informácii o mierovom pláne na ukončení vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý bol predložený americkou administratívou.



Mierové postoje vlády sa potvrdili


Ako na tlačovej konferencii po rokovaní uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), je pravdepodobné, že na koaličnej rade vznikne dohoda, že s daným návrhom amerického prezidenta pôjdu aj do parlamentu a podporia ho. Prízvukoval, že daný plán absolútne potvrdzuje správnosť mierových pozícií vlády SR.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Presne to, čo sme hovorili od prvého dňa konfliktu, sa potvrdilo. Môžete si čiarať po tých vašich chodníkoch, čo chcete. Môžete nahovárať študentov, na čo chcete. Môžete si schvaľovať, že ma chceli zastreliť. My si stojíme za svojimi názormi. Tie názory, pokiaľ ide o Ukrajinu, boli správne," zdôraznil.



Reakcia na udalosti v Poprade


Ide zrejme o narážku na udalosti z Popradu, kde bol premiér pred niekoľkými dňami prednášať študentom na tému medzinárodných vzťahov. Počas prednášky niekoľko desiatok z nich demonštratívne odišlo, štrngajúc pritom kľúčmi, jedna študentka niesla ukrajinskú vlajku.



Fico mal pôvodne v Poprade prednášať už týždeň pred tým, no prednášku presunuli po tom, ako študent miestneho gymnázia vyjadril svoj nesúhlas s plánovanou prednáškou na Spojenej škole Dominika Tatarku nápisom na chodníku i ceste pred školou. Odvtedy sa po Slovensku rozmohli kriedové nápisy na chodníkoch.
















Zdroj: SITA.sk - Kabinet víta Trumpov plán na ukončenie vojny. Fico tvrdí, že vláda mala pravdu „od prvého dňa konfliktu“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
