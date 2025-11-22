Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 22.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Cecília
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. novembra 2025

Vznikne nový úrad na ochranu obetí a oznamovateľov, nahradí doterajší úrad – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) mimoriadne rokovanie Minister vnútra SR Premiér Slovenskej republiky Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Úrad vlády SR

Vláda v sobotu na mimoriadnom rokovaní schválila návrh ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2025 11 22 o 14.06.16 676x372 22.11.2025 (SITA.sk) -


Vláda v sobotu na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.


Ako na tlačovej konferencii po vláde ozrejmil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), vláda v sobotu rokovala z toho dôvodu, že na budúci týždeň cestuje do zahraničia, inak by bola vláda v pondelok. Zároveň sa na budúci týždeň začne rokovanie parlamentu. Ako uviedol, návrh zákona zriaďuje nový, nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň schválili aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.



Dôvody potreby vzniku nového úradu


„Sú tu komplikované procedúry, ktoré nám neuveriteľne predlžujú rôzne postupy, ktoré musíme v súvislosti s rôznymi prešľapmi, ktoré sa diali v rokoch 2020 až 2023, realizovať," ozrejmil Fico. „Nehovorím o žiadnych trestnoprávnych veciach. Čo sa bude diať s ľuďmi, za to, čo sa udialo v rokoch 2020 až 2023, to je v rukách orgánov činných v trestnom konaní, prokuratúry a súdov. Ale aj ministerstvo vnútra má vo svojich rukách určité mechanizmy, aby sa vysporiadalo s vážnymi disciplinárnymi prešľapmi," uviedol premiér.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Preto bolo podľa jeho slov potrebné prijať rozhodnutie o vzniku nového úradu. Zdôraznil, že nový úrad bude samostatný a nezávislý, pričom jeho šéf bude volený v Národnej rade SR. Zo schváleného návrhu vyplýva, že tento predseda úradu bude volený spomedzi kandidátov, ktorých parlamentu navrhne vláda, jeho funkčné obdobie bude sedem rokov a funkciu bude môcť zastávať iba raz. Odvolať ho tiež bude môcť NR SR.



Dohoda medzi rezortmi a legislatívny postup


Fico doplnil, že došlo k dohode medzi rezortmi vnútra a spravodlivosti a Úradom vlády SR, že do zákona sa prenesie príbuzná agenda obetí trestných činov a ich odškodňovanie. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý návrh predložil, doplnil, že ide dlhodobú iniciatívu pripravovanú oboma spomínanými ministerstvami a úradom vlády.



Tento návrh zákona môže byť zaradený na najbližšie rokovanie Národnej rady v skrátenom legislatívnom konaní," skonštatoval minister. Doplnil, že bude hovoriť s predsedom parlamentu tak, aby ho mohli zaradiť ideálne na úvod začínajúcej schôdze.



Najzásadnejšie problémy existujúcej právnej úpravy


Ako vyplýva z materiálu, cieľom návrhu zákona je reagovať na najvýraznejšie problémy spojené s doterajšou aplikáciou zákona, a to najmä v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa, aj nejasného súvisu medzi oznamovateľom a zamestnávateľom pri poskytovaní ochrany.


V praxi sa podľa predkladateľa ukazuje, že práva zamestnávateľa nie sú dostatočne chránené, v právnej úprave totiž nie je ukotvený princíp možnosti preskúmania poskytnutia ochrany zo strany zamestnávateľa, čo ohrozuje základné práva zamestnávateľa.



„Zavádza sa tak mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa. Týmto krokom sa odstráni nerovnomerné a disproporčné postavenie zamestnanca a zamestnávateľa. Zároveň sa ukazuje, že existujúci model inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti je v súčasnosti rozdelený medzi viaceré štátne orgány, čo vedie k jeho zníženej efektivite a k praktickému oslabeniu garancie práv obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti," uvádza sa v materiáli.



Potreba jednotnej ochrany obetí a oznamovateľov


Ako ďalej ozrejmuje, obete trestných činov sa v súčasnosti môžu obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR podľa zákona o obetiach trestných činov, no ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zabezpečuje samostatný Úrad na ochranu oznamovateľov zriadený zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.


„Táto rozdrobenosť spôsobuje, že osoby, ktoré čelia sekundárnej viktimizácii alebo odvetným opatreniam, nemajú dostatočne jednotnú a účinnú ochranu v praxi, čo môže viesť k ďalším zásahom do ich základných práv," argumentuje predkladateľ s tým, že vzhľadom na uvedené je potrebné bezodkladne pristúpiť k legislatívnej zmene, ktorá má stav ohrozenia práv a slobôd týchto osôb odstrániť.


Zriadiť sa teda má nový nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bude mať celoštátnu pôsobnosť. Od rezortu spravodlivosti prevezme agendu odškodňovania obetí a nahradí doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov.
















Zdroj: SITA.sk - Vznikne nový úrad na ochranu obetí a oznamovateľov, nahradí doterajší úrad – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) mimoriadne rokovanie Minister vnútra SR Premiér Slovenskej republiky Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Úrad vlády SR
   Tlač    Pošli

Prečítajte si tiež




nasledujúci článok >>
Kabinet víta Trumpov plán na ukončenie vojny. Fico tvrdí, že vláda mala pravdu „od prvého dňa konfliktu“ – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Vláda zruší súčasný Úrad pre ochranu oznamovateľov a nahradí ho novým. Vznikne Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 