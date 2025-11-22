|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 22.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Cecília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. novembra 2025
Vznikne nový úrad na ochranu obetí a oznamovateľov, nahradí doterajší úrad – VIDEO
Vláda v sobotu na mimoriadnom rokovaní schválila návrh ...
Zdieľať
Vláda v sobotu na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.
Ako na tlačovej konferencii po vláde ozrejmil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), vláda v sobotu rokovala z toho dôvodu, že na budúci týždeň cestuje do zahraničia, inak by bola vláda v pondelok. Zároveň sa na budúci týždeň začne rokovanie parlamentu. Ako uviedol, návrh zákona zriaďuje nový, nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň schválili aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.
Dôvody potreby vzniku nového úradu
„Sú tu komplikované procedúry, ktoré nám neuveriteľne predlžujú rôzne postupy, ktoré musíme v súvislosti s rôznymi prešľapmi, ktoré sa diali v rokoch 2020 až 2023, realizovať," ozrejmil Fico. „Nehovorím o žiadnych trestnoprávnych veciach. Čo sa bude diať s ľuďmi, za to, čo sa udialo v rokoch 2020 až 2023, to je v rukách orgánov činných v trestnom konaní, prokuratúry a súdov. Ale aj ministerstvo vnútra má vo svojich rukách určité mechanizmy, aby sa vysporiadalo s vážnymi disciplinárnymi prešľapmi," uviedol premiér.
Preto bolo podľa jeho slov potrebné prijať rozhodnutie o vzniku nového úradu. Zdôraznil, že nový úrad bude samostatný a nezávislý, pričom jeho šéf bude volený v Národnej rade SR. Zo schváleného návrhu vyplýva, že tento predseda úradu bude volený spomedzi kandidátov, ktorých parlamentu navrhne vláda, jeho funkčné obdobie bude sedem rokov a funkciu bude môcť zastávať iba raz. Odvolať ho tiež bude môcť NR SR.
Dohoda medzi rezortmi a legislatívny postup
Fico doplnil, že došlo k dohode medzi rezortmi vnútra a spravodlivosti a Úradom vlády SR, že do zákona sa prenesie príbuzná agenda obetí trestných činov a ich odškodňovanie. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý návrh predložil, doplnil, že ide dlhodobú iniciatívu pripravovanú oboma spomínanými ministerstvami a úradom vlády.
„Tento návrh zákona môže byť zaradený na najbližšie rokovanie Národnej rady v skrátenom legislatívnom konaní," skonštatoval minister. Doplnil, že bude hovoriť s predsedom parlamentu tak, aby ho mohli zaradiť ideálne na úvod začínajúcej schôdze.
Najzásadnejšie problémy existujúcej právnej úpravy
Ako vyplýva z materiálu, cieľom návrhu zákona je reagovať na najvýraznejšie problémy spojené s doterajšou aplikáciou zákona, a to najmä v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa, aj nejasného súvisu medzi oznamovateľom a zamestnávateľom pri poskytovaní ochrany.
V praxi sa podľa predkladateľa ukazuje, že práva zamestnávateľa nie sú dostatočne chránené, v právnej úprave totiž nie je ukotvený princíp možnosti preskúmania poskytnutia ochrany zo strany zamestnávateľa, čo ohrozuje základné práva zamestnávateľa.
„Zavádza sa tak mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa. Týmto krokom sa odstráni nerovnomerné a disproporčné postavenie zamestnanca a zamestnávateľa. Zároveň sa ukazuje, že existujúci model inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti je v súčasnosti rozdelený medzi viaceré štátne orgány, čo vedie k jeho zníženej efektivite a k praktickému oslabeniu garancie práv obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti," uvádza sa v materiáli.
Potreba jednotnej ochrany obetí a oznamovateľov
Ako ďalej ozrejmuje, obete trestných činov sa v súčasnosti môžu obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR podľa zákona o obetiach trestných činov, no ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zabezpečuje samostatný Úrad na ochranu oznamovateľov zriadený zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
„Táto rozdrobenosť spôsobuje, že osoby, ktoré čelia sekundárnej viktimizácii alebo odvetným opatreniam, nemajú dostatočne jednotnú a účinnú ochranu v praxi, čo môže viesť k ďalším zásahom do ich základných práv," argumentuje predkladateľ s tým, že vzhľadom na uvedené je potrebné bezodkladne pristúpiť k legislatívnej zmene, ktorá má stav ohrozenia práv a slobôd týchto osôb odstrániť.
Zriadiť sa teda má nový nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bude mať celoštátnu pôsobnosť. Od rezortu spravodlivosti prevezme agendu odškodňovania obetí a nahradí doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov.