Kábul navštívil šéf pakistanskej tajnej služby. O čom chcel generál Hamid rokovať s Talibanom, nie je známe

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Hlavné mesto Afganistanu Kábul nečakane navštívil vplyvný šéf pakistanskej tajnej služby. Pre agentúru AP to uviedli v sobotu dvaja pakistanskí predstavitelia, ktorí hovorili pod podmienkou anonymity, nakoľko nemajú oprávnenie komunikovať s médiami.Nie je bezprostredne známe, o čom chcel generál Faiz Hamid s vedením Talibanu rokovať. Agentúra AP pripomína, že zo všetkých zahraničných aktérov má hlavná pakistanská spravodajská služba ISI na dianie v Afganistane pravdepodobne najväčší vplyv.Vedenie Talibanu malo sídlo v Pakistane a často sa spomínali jeho priame kontakty so službou ISI. Pakistan opakovane popieral, že by Talibanu poskytoval vojenskú pomoc, hoci od afganskej vlády a z Washingtonu takéto obvinenia často zaznievali.