Ľudia písali Hegerovi o porážke spravodlivosti. Premiér ubezpečuje, že môžu veriť súdom, prokuratúre aj polícii

Generálna prokuratúra je nezávislá

Treba dať priestor odborníkom

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Eduard Heger ( OĽaNO ) naďalej dôveruje bezpečnostným zložkám, polícii, súdom aj prokuratúre.V sobotňajšej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to zdôvodnil tým, že je kľúčové veriť týmto inštitúciám, pretože na tom stojí demokratická spoločnosť. Doplnil, že veriť im môžu aj občania, pretože koalícia rozviazala ruky polícii.Heger uviedol, že vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla v posledných dňoch, rozumie ľuďom, ktorí mu písali po rozhodnutí Generálnej prokuratúry SR o oslobodení viacerých obvinených, že ide o porážku spravodlivosti. Podotkol však, že generálna prokuratúra je nezávislá inštitúcia.Premiér ocenil, že v rámci koalície sa dohodli založiť pracovnú skupinu odborníkov, ktorí posúdia novú situáciu.„Je dôležité, aby to posúdili tí, ktorí sa rozumeli súdnemu a trestnému právu, a povedali, takto to má byť,“ konštatoval.Mal by sa podľa neho dať priestor odborníkom, aby ukázali, kde je v trestnom poriadku tá hranica a kto má aké kompetencie.Premiéra tiež prekvapilo, že Generálna prokuratúra SR urobila tlačovú konferenciu 2. septembra len pre vybrané médiá.Novinári z Denníka N, z Aktualít a zo Sme sa tak nemohli na konferencii zúčastniť. Reagoval aj tým, že na Úrad vlády SR majú prístup všetci akreditovaní novinári.