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26. septembra 2026
Kačacia fontána na Šafárikovom námestí prešla rozsiahlou rekonštrukciou, poškodené krídlo nahradila verná kópia – FOTO
Kačacia fontána na Šafárikovom námestí v Bratislave prešla po poškodení vandalmi rozsiahlou rekonštrukciou. Kačacia fontána na Šafárikovom námestí v Bratislave prešla po poškodení vandalmi ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Kačacia fontána na Šafárikovom námestí v Bratislave prešla po poškodení vandalmi rozsiahlou rekonštrukciou.
Kačacia fontána na Šafárikovom námestí v Bratislave prešla po poškodení vandalmi rozsiahlou rekonštrukciou. O komplexnú reštaurátorskú obnovu národnej kultúrnej pamiatky od bratislavského sochára Roberta Kühmayera z roku 1914 sa postarala mestská organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Informovala o tom hovorkyňa organizácie Lenka Snížková.
„Zavrhnutiahodný prípad hrubého poškodenia fontány, pri ktorom v lete 2025 neznámy vandal poškodil plastiku kačice si vyžadoval náročný reštaurátorský zásah,“ uviedol riaditeľ Marianum Robert Kováč. V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave a pod metodickým vedením akademických sochárov Vladimíra Višvádera a Stanislava Koželu od polovice apríla 2026 realizovali časovo aj odborne náročnú fázu obnovy, počas ktorej bola vymodelovaná a odliata kópia odcudzeného krídla.
V rámci komplexnej rekonštrukcie fontány boli zároveň opravené rozvody vody, vyčistené a spevnené kamenné pieskovcové a žulové časti fontány a obnovou prešiel aj historický nápis na fontáne.
Zdroj: SITA.sk - Kačacia fontána na Šafárikovom námestí prešla rozsiahlou rekonštrukciou, poškodené krídlo nahradila verná kópia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kačacia fontána na Šafárikovom námestí v Bratislave prešla po poškodení vandalmi rozsiahlou rekonštrukciou. O komplexnú reštaurátorskú obnovu národnej kultúrnej pamiatky od bratislavského sochára Roberta Kühmayera z roku 1914 sa postarala mestská organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Informovala o tom hovorkyňa organizácie Lenka Snížková.
„Zavrhnutiahodný prípad hrubého poškodenia fontány, pri ktorom v lete 2025 neznámy vandal poškodil plastiku kačice si vyžadoval náročný reštaurátorský zásah,“ uviedol riaditeľ Marianum Robert Kováč. V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave a pod metodickým vedením akademických sochárov Vladimíra Višvádera a Stanislava Koželu od polovice apríla 2026 realizovali časovo aj odborne náročnú fázu obnovy, počas ktorej bola vymodelovaná a odliata kópia odcudzeného krídla.
V rámci komplexnej rekonštrukcie fontány boli zároveň opravené rozvody vody, vyčistené a spevnené kamenné pieskovcové a žulové časti fontány a obnovou prešiel aj historický nápis na fontáne.
Zdroj: SITA.sk - Kačacia fontána na Šafárikovom námestí prešla rozsiahlou rekonštrukciou, poškodené krídlo nahradila verná kópia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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