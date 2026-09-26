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26. septembra 2026

Kačacia fontána na Šafárikovom námestí prešla rozsiahlou rekonštrukciou, poškodené krídlo nahradila verná kópia – FOTO


Tagy: Fontána Kultúrna pamiatka Rekonštrukcia Vandalizmus

Kačacia fontána na Šafárikovom námestí v Bratislave prešla po poškodení vandalmi rozsiahlou rekonštrukciou. Kačacia fontána na Šafárikovom námestí v Bratislave prešla po poškodení vandalmi ...



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img_3471_b39256cf1b 676x451 26.9.2026 (SITA.sk) - Kačacia fontána na Šafárikovom námestí v Bratislave prešla po poškodení vandalmi rozsiahlou rekonštrukciou.


Kačacia fontána na Šafárikovom námestí v Bratislave prešla po poškodení vandalmi rozsiahlou rekonštrukciou. O komplexnú reštaurátorskú obnovu národnej kultúrnej pamiatky od bratislavského sochára Roberta Kühmayera z roku 1914 sa postarala mestská organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Informovala o tom hovorkyňa organizácie Lenka Snížková.

„Zavrhnutiahodný prípad hrubého poškodenia fontány, pri ktorom v lete 2025 neznámy vandal poškodil plastiku kačice si vyžadoval náročný reštaurátorský zásah,“ uviedol riaditeľ Marianum Robert Kováč. V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave a pod metodickým vedením akademických sochárov Vladimíra Višvádera a Stanislava Koželu od polovice apríla 2026 realizovali časovo aj odborne náročnú fázu obnovy, počas ktorej bola vymodelovaná a odliata kópia odcudzeného krídla.

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V rámci komplexnej rekonštrukcie fontány boli zároveň opravené rozvody vody, vyčistené a spevnené kamenné pieskovcové a žulové časti fontány a obnovou prešiel aj historický nápis na fontáne.


Zdroj: SITA.sk - Kačacia fontána na Šafárikovom námestí prešla rozsiahlou rekonštrukciou, poškodené krídlo nahradila verná kópia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fontána Kultúrna pamiatka Rekonštrukcia Vandalizmus
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