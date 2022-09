Káčer odmietol Putinove snahy začleniť okupované územia Ukrajiny do Ruska. Jednota krajín EÚ a NATO je teraz nevyhnutná, tvrdí

Zmena hraníc neprichádza do úvahy

Referendá v okupovaných územiach

Potraviná bezpečnosť je ohrozená

Posilnenie postavenia žien

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.9.2022 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer oceňuje rýchle rozhodnutie zvolať mimoriadne zasadnutie šéfov diplomacií krajín EÚ v reakcii na kroky Ruska.Mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín EÚ v stredu zvolal Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell "Jednota krajín EÚ a NATO je v týchto chvíľach veľmi potrebná," zdôraznil Káčer počas svojej návštevy New Yorku, kde sa spolu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou zúčastňuje na 77. Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN).„Musíme byť pripravení, že Rusko bude ďalej zintenzívňovať svoje kroky a musíme hlasne a jednoznačne odsúdiť akékoľvek rozhodnutia začleniť okupované ukrajinské územia do Ruska. Takýto postup je aj proti slovenským záujmom, nakoľko zmena hraníc so zbraňami a na základe etnického princípu ide proti všetkým pravidlám medzinárodného práva,“ zdôraznil minister.Ruský prezident Vladimir Putin v stredu ohlásil čiastočnú mobilizáciu svojej krajiny. Jeho prejav k národu nasledoval deň po tom, ako Ruskom okupované regióny na východe Ukrajiny zverejnili plány na referendá o pripojení sa k Rusku.Referendá sa začnú konať v piatok v Luhanskej a Chersonskej oblasti a na teritóriách Záporožskej a Doneckej oblasti, ktoré sú pod kontrolou ruských síl.Podľa nášho rezortu diplomacie ide o snahu Ruska legitimizovať svoju nezákonnú vojenskú kontrolu s cieľom násilne zmeniť hranice Ukrajiny v jasnom rozpore s Chartou OSN a nezávislosťou, suverenitou a územnou celistvosťou.Mnohé členské krajiny EÚ a NATO vrátane Slovenska uskutočnenie referend na okupovaných územiach Ukrajiny už verejne odsúdili.Situácia na Ukrajine je naďalej osobitným bodom agendy OSN, keďže má presah aj na ďalšie kľúčové oblasti, ktorými sa OSN zaoberá, vrátane potravinovej bezpečnosti.„Nie je to EÚ a jej sankcie, ktoré nie sú namierené voči svetovému obchodu s potravinami, ale sú následkom jasnej vojenskej agresie,“ zdôraznil minister Káčer s tým, že aj z tohto dôvodu je záujmom SR udržať Ukrajinu v centre agendy OSN a pokračovať v dialógu s partnermi, vrátane štátov afrického kontinentu.Šéf slovenskej diplomacie sa v stredu stretol aj so Simou Bahousovou, námestníčkou generálneho tajomníka OSN a výkonnou riaditeľkou UN Women, špecializovanej organizácie systému OSN zameranej na rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien.Podpísali spolu Memorandum o porozumení medzi slovenským rezortom diplomacie a UN Women. „Umožní to intenzívnejšie konzultácie a užšiu spoluprácu s touto agentúrou na rozvojových projektoch SlovakAid, ktoré sú zamerané na postavenie žien a dievčat,“ uviedol Káčer.Minister ďalej rokoval s námestníčkou Generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti a budovanie mieru Rosemary Dicarlo. V debate sa dotkli viacerých konfliktných oblastí vo svete, s primárnym dôrazom na ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine.