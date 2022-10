Káčer vyzdvihol dôležitosť agentúr OSN a opätovne odsúdil ruskú agresiu na Ukrajine, do problematiky zasvätí aj študentov

Hľadanie riešení so študentami

Boj proti dezinformáciám

24.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ruskú inváziu na Ukrajinu, ako aj okupovanie ďalších ukrajinských území po tzv. referendách jasne odmietla a odsúdila absolútna väčšina členských štátov Organizácie Spojených národov (OSN) vrátane Slovenska.„Agresia hrubo šliape po princípoch Charty OSN a medzinárodného práva,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer pri príležitosti 77. výročia vzniku OSN.Pri odstraňovaní následkov ruského útoku proti Ukrajine zohrávajú agentúry OSN kľúčovú úlohu. Či už ide o pomoc Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pri zvládaní utečeneckej krízy alebo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pri zmierňovaní rizík v dôsledku ruského ostreľovania Záporožskej jadrovej elektrárne.Symbolicky, si práve v pondelok, pripomíname aj výročie narodenia slovenského diplomata Jána Papánka (24. októbra 1896), ktorého práca ako jedného zo spolutvorcov Charty OSN sa významnou mierou zapísala do základov tejto organizácie.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci série aktivít „Slovensko v OSN“ pripravilo na bratislavskom gymnáziu Jána Papánka podujatie, počas ktorého si študenti vyskúšajú spoločné hľadanie riešení globálnych problémov, o ktorých sa diskutuje aj na pôde OSN.Experti z medzinárodných organizácií a ministerstiev budú zároveň so študentmi diskutovať o úlohe medzinárodného spoločenstva a OSN pri riešení utečeneckej krízy a o boji proti dezinformáciám.Pred 77 rokmi 24. októbra 1945 vznikla Organizácia Spojených národov (OSN) a v rovnakom čase vstúpila do platnosti Charta OSN.Táto medzinárodná organizácia vznikla na povojnových ideáloch mieru, bezpečnosti, demokracie a spolupráce medzi národmi s cieľom predchádzať ďalším zničujúcim konfliktom.