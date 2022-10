Sudca Pulman sa v kauze Očistec obrátil na Ústavný súd SR, začiatok procesu s Gašparom a ďalšími sa opäť posunie

Lipšic s námietkou nepochodil

Slobodník bol Lipšicov klient

Sudca napadol dva paragrafy

Jediná právomoc

24.10.2022 (Webnoviny.sk) - O obžalobe v kauze Očistec mal rozhodovať sudca Peter Pulman, ten sa však obrátil na Ústavný súd SR s návrhom na konanie o súlade zákona s Ústavou SR a prerušil tak trestné stíhanie. Pred súd sa tak skoro nepostavia bývalí policajní funkcionári ani policajný exprezident Tibor Gašpar , nitriansky podnikateľ Norbert Bödör či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik „Sudcovia ústavného súdu nemajú žiadne lehoty, ako rýchlo musia o takomto podaní rozhodnúť. Kým sa tak nestane, sudca Pulman nebude rozhodovať," informoval Denník N. Začiatok súdu sa tak opäť posúva po tom, ako sa viac ako šesť mesiacov hľadal zákonný sudca, ktorý by kauzu prešetril.Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic spochybnil nezaujatosť sudcu Michala Trubana , ktorý dostal spis po podaní obžaloby. Lipšic so svojou námietkou uspel, Najvyšší súd SR sudcu Trubana vylúčil a spis dostal sudca Pulman. Úrad špeciálnej prokuratúry vyhlásil, že voči rozhodnutiu súdu podajú sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať najvyšší súd. Ako informuje Denník N, Úrad upozorňuje na nález Ústavného súdu z roku 2009, ktorý sa už postavením špeciálnej prokuratúry zaoberal na návrh viacerých obvinených. Najvyšší súd by mohol zrušiť uznesenie o prerušení konania a prikázať sudcovi Pulmanovi, aby svoj návrh na ústavný súd zobral späť.„Z Pulmanovho podania vyplýva, že zapochyboval o súlade zákona o prokuratúre s Ústavou SR," tvrdí Denník N. Ako ďalej hovorí, prípad od začiatku dozoroval Úrad špeciálnej prokuratúry. Aj keď obhajoba spochybňovala jeho nestrannosť, neexistovala zákonná možnosť, ako ho z konania vylúčiť. Podľa zákona o prokuratúre nemôže o odňatí prípadu rozhodnúť generálny prokurátor, ak prípad patrí pod právomoc špeciálnej prokuratúry. „Z Pulmanovho podania vyplýva, že o návrhu na odňatie Očistca špeciálnej prokuratúre rozhodoval súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka , a to trikrát," pripomína Denník N.Sudca Pulman pri pochybnostiach o nestrannosti špeciálnej prokuratúry vychádzal z argumentov obhajoby. Advokáti obvinených pripomenuli, že Daniel Lipšic je v tomto konaní poškodeným. Podľa advokátov nestačí, že sa z prípadu vylúčil, ďalej tvrdia, že všetci ostatní prokurátori úradu sú jeho podriadení. Taktiež pripomenuli, že Lipšic svojou námietkou dosiahol vylúčenie sudcu Trubana.Denník N zároveň vysvetľuje, že Lipšic, ktorý pôsobil kedysi ako advokát, mal za klienta bývalého riaditeľa finančnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernarda Slobodníka , ktorý je v kauze Očistec kľúčovým svedkom. Slobodník mal ako oznamovateľ trestnej činnosti získať výhody na základe dohody medzi Lipšicom a dozorovým prokurátorom. Taktiež spochybňujú, že v súčasnosti Slobodníka zastupuje Peter Kubina , ktorý pôsobil s Lipšicom v rovnakej advokátskej kancelárii.Advokát Peter Kubina sa na sociálnej sieti pýta, či je takýto návrh vôbec prípustný a podaný oprávnenou osobou. „Súd konajúci o obžalobe môže podľa paragrafu 283 odsek 5 Trestného poriadku prerušiť konanie a podať návrh ústavnému súdu na preskúmanie súladu s ústavou iba ohľadom ustanovenia zákona, ktoré je rozhodujúce pre rozhodovanie súdu o vine a treste," tvrdí Kubina.Ďalej uviedol, že sudca na ústavnom súde napadol dva paragrafy zákona o prokuratúre, ktoré sa vôbec nepoužívajú pri rozhodovaní o vine a treste. „Prípravné konanie sa končí podaním obžaloby. Potom prechádza dozor nad zachovávaním zákonnosti trestného konania a ochrana práv obvineného na súd a prokurátor sa z pána prípravného konania stáva iba jednou zo strán súdneho konania," tvrdí advokát.Kubina dodáva, že vo vzťahu k prípravnému konaniu má súd po podaní obžaloby podľa Trestného poriadku len jedinú právomoc, a to odmietnuť žalobu a vrátiť vec prokurátorovi do prípravného konania. „Presne toto mal sudca urobiť, pokiaľ sa domnieval, že v prípravnom konaní došlo k podstatnému porušeniu práva na obhajobu z dôvodu možnej protiústavnosti zákona upravujúceho prípravné konanie," dodal Peter Kubina.Denník N tvrdí, že ak podľa sudcu Pulmana došlo k podstatnému porušeniu práva na obhajobu z dôvodu možnej protiústavnosti zákona o prokuratúre, mal vrátiť prokurátorovi obžalobu. „Pulmanov návrh by mal byť odmietnutý ako neprípustný, respektíve ako podaný zjavne neoprávnenou osobou," napísal Denník N.