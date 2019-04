Kaczynski: Poľsko prijme euro až vtedy, keď dosiahne úroveň Nemecka

Na snímke Jaroslaw Kaczyňski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 13. apríla (TASR) - Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) hovorí euru "nie" a domnieva sa, že Varšava by mala prijať túto spoločnú menu až vtedy, keď bude ekonomika krajiny taká, akú má Nemecko. Vyhlásil to v sobotu líder PiS Jaroslaw Kaczynski, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.Kaczynski mal prejav na straníckom zjazde v meste Lublin pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sú všeobecne vnímané ako skúška pre PiS a jej hlavných oponentov v nastávajúcich poľských všeobecných voľbách.vyhlásil Kaczynski.PiS už predtým tvrdila, že Poľsko by sa nemalo ponáhľať do eurozóny, avšak tento argument teraz opakuje s cieľom prilákať viac podporovateľov pred voľbami, analyzuje Reuters. Zatiaľ čo väčšina Poliakov je za členstvo krajiny v EÚ, v otázke zavedenia eura obyvateľstvo podľa prieskumov jednotné nie je.PiS momentálne podporuje 38,7 percenta voličov, kým Európskej koalícii (KE) by dalo hlas 36,2 percenta voličov, vyplýva z výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý pre rozhlasovú stanicu ZET uskutočnila spoločnosť IBRIS.KE pozostáva z hlavných opozičných strán vrátane najväčšieho politického rivala PiS - Občianskej platformy (PO) - ktoré sa tohto roku spojili proti vládnuce strane. KE ešte verejne nedeklarovala svoju politiku ohľadom zavedenia eura, ale všeobecne sa predpokladá, že k danej záležitosti zastáva pozitívnejší postoj ako PiS.Spoluzakladateľom PO je predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý podporoval jednotnú menu už pred finančnou krízou, avšak strana vyhlásila, že Poľsko potrebuje diskusiu o prijatí eura.