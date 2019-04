Ponuka jazdených hybridov a elektromobilov sa zväčšuje

Ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Trend postupného presadania motoristov do hybridov a elektromobilov sa začína pomaly prejavovať aj na Slovensku. Inzertná ponuka týchto druhov jazdeniek v prvom kvartáli tohto roka v porovnaní s predošlým vzrástla.V prípade ojazdených hybridov to bolo o 55 % a u elektromobilov o 43 %. Najponúkanejším modelom bola Toyota Auris. Vyplýva to z prieskumu stredoeurópskeho trhu s ojazdenými vozidlami medzinárodnou sieťou autocentier AAA Auto.Zaobstarať si elektromobil či hybrid si stále častejšie môžu dovoliť aj vodiči, ktorí na nákup takéhoto vozidla nemali v minulosti dostatok financií, prípadne narážali na prekážku v podobe príliš úzkeho výberu. Podobne ako na Slovensku vzrástol počet ponúkaných vozidiel na tieto pohony aj v Českej republike.V porovnaní prvých troch mesiacov tohto a posledných troch vlaňajšieho roka je hybridov viac o 29 % a jazdeniek na elektrický pohon o 17 %. Mierne odlišná však bola situácia v Poľsku. Tam si síce mohli motoristi, ktorí mali záujem o vozidlo na hybridný pohon, vyberať z o 9 % väčšieho počtu jazdeniek, ojazdených elektromobilov však už bolo v poľskej inzercii medzikvartálne o štvrtinu menej.hovorí generálna riaditeľka siete autocentier Karolína Topolová.V prvých troch mesiacoch tohto roka inzertná ponuka všetkých jazdeniek bez ohľadu na typ pohonu na Slovensku vzrástla oproti poslednému kvartálu minulého roka o 11 119 kusov, na 132 338. O štyri mesiace klesol vek ponúkaných jazdeniek (na 9,4 roka), tiež počet najazdených kilometrov (na 168.000).Podľa Topolovej to môže znamenať, že autá v tohtoročnej ponuke by mali byť v lepšej kondícii, respektíve by malo ísť o luxusnejšie modely ako pred rokom. Zodpovedá tomu aj rebríček top 10 najinzerovanejších modelov. Rovnako ako vlani viedla Škoda Octavia, tú však nasledoval Volkswagen Passat, ktorý predbehol pôvodne druhú Škodu Fabia. Štvrté miesto ostalo bez zmeny s Volkswagenom Golf, rovnako ako aj piata Škoda Superb.