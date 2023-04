Káder Slovenska v príprave pred MS v hokeji 2023 rozšíria Regenda s Kňažkom, v hre sú aj ďalší hráči zo zámoria

Kelemen putoval na farmu

Zápasy proti Nemcom a Rakúšanom

22.4.2023 (SITA.sk) - Do budúcotýždňovej ďalšej časti prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie na májové majstrovstvá sveta sa zapojí kvarteto nových hráčov.Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), tréner Craig Ramsay bude mať od utorka k dispozícii obrancov Samuela Kňažka Mária Grmana aj útočníka Pavla Regendu . Regenda a Kňažko strávili aktuálnu sezónu v zámorí, Koch s Grmanom hrali v českej extralige."Sú to hráči, ktorí už hrali pod vedením Craiga Ramsayho v reprezentácii. Vystužia našu zostavu a veríme, že vylepšia naše výkony. Majú za sebou dobré klubové sezóny, vďaka čomu by mali byť prínos pre tím," ozrejmil generálny manažér tímu SR Miroslav Šatan Zväz pripomenul, že pred utorkovým zrazom v Trenčíne káder tímu SR opustia niektorí hráči, ich mená však nateraz nie sú známe. Zo zámoria by sa k reprezentácii mohli pripojiť aj ďalší hráči, zväz spomína predovšetkým obrancu Martina Fehérváryho "S oboma sme v komunikácii. Čakáme na ich definitívne rozhodnutie. Keď k nemu príde, oznámime ho. Okrem nich prejavil ochotu prísť a reprezentovať Slovensko aj Miloš Kelemen , lenže Arizona ho poslala hrať play-off na farmu, preto budeme musieť počkať. Rovnako ako na ďalších chlapcov, ktorým pokračuje sezóna. Keď sa pre nich skončí, s vybranými budeme komunikovať a každý z nich dostane šancu posilniť nás,“ doplnil Šatan.Počas najbližšieho týždňa sa Slováci budú pripravovať v domácich podmienkach a v Žiline a Trenčíne (28. a 29. apríla) absolvujú dve stretnutia proti výberu Nemecka. Generálkou na svetový šampionát budú zápasy proti Rakúšanom - 4. mája v Kapfenbergu a 6. mája v Trenčíne.Regenda má za sebou premiérový ročník za morom po odchode z Michaloviec. Väčšiu časť ročníka strávil v AHL v tíme San Diego Gulls , v ktorom v 50 dueloch nazbieral 25 kanadských bodov za 13 gólov a 12 asistencií. V NHL dostal šancu vo farbách Anaheimu Ducks v 14 zápasoch a v nich sa prezentoval jedným presným zásahom a dvoma gólovými prihrávkami.Kňažko hral v tomto ročníku tiež v AHL za Cleveland Monsters a v 50 zápasoch mal bilanciu 1 gól a 20 asistencií. V závere ročníka dostal šancu aj v NHL, za Columbus Blue Jackets absolvoval dve stretnutia a nebodoval v nich. Beci Patrik Koch a Mário Grman hrali v tejto sezóne v českej extralige za Vítkovice, s ostrtavským tímom sa dostali až do semifinále play-off a v ňom v siedmom súboji nestačili na Hradec Králové.