Piešťanské Čajky obhájili titul po výhre nad B. Bystricou

Basketbalistky Piešťanských Čajok vyhrali druhýkrát v histórii klubu Niké extraligu žien. Majstrovský titul obhájili na domácej palubovke, keď v treťom finálovom stretnutí sezóny 2022/2023 vyhrali nad Sláviou Banská Bystrica 81:59 a v celej sérii triumfovali 3:0 na zápasy.



Klub z kúpeľného mesta získal v tomto ročníku premiérovo double (ligový titul a Slovenský pohár) a navyše na domácej scéne nezaznamenal ani jednu prehru, čo sa naposledy podarilo Good Angels Košice v sezóne 2015/2016. Piešťany si zároveň ako majster Slovenska vybojovali právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku.



Zaujímavosťou rozhodujúceho finálového zápasu Niké EXZ v sezóne 2022/2023 bolo, že prvýkrát ho viedla čisto ženská rozhodcovská trojica - Martina Fanfarová, Veronika Obertová, Mária Donovalová.

finále play off Niké extraligy žien 2022/2023 – tretí zápas /na 3 víťazstvá/:

Piešťanské Čajky - Slávia Banská Bystrica 81:59 (38:34)



zostavy a body:



Piešťany: Andělová 20, Jurčenková 19, Jamesová 14, Mandičová a Mujovičová po 4 (Rusiňáková 10, Martišková 7, Chovaníková 2, Vandlíková 1, Kraislová, Moravčíková a Taušová 0)



Banská Bystrica: Hruščáková 16, Pulliamová 15, Nofuenteová 12, Kozáková 8, Holíková 6 (van Dalen 2, da Cruz, Grigerová, Kollárová, Nagyová a Podhradská 0)



TH: 21/17 – 17/13, fauly: 18 - 24, trojky: 6 - 2, rozhodovali: Fanfara, Obertová, Donovalová, štvrtiny: 22:18, 16:16, 24:15, 19:10, 1000 divákov (vypredané).



/konečný stav série – 3:0, Piešťanské Čajky sa stali víťazom Niké extraligy žien v sezóne 2022/2023/

Tretí zápas finálovej série sa začal na oboch stranách nervozitou, z ktorej vyplývalo aj nízke bodové skóre. Banská Bystrica začala o čosi lepšie, Piešťany sa už tradične pomalšie rozbiehali. Na domácej strane sa rozohrávala dvojica Andělová s Jamesovou, pre svoj tím vybudovala mierne vedenie. "Pumy" držala v hre najmä Pulliamová, aj preto vyzeralo z ich pohľadu skóre po prvej štvrtine prijateľne - 18:22. V druhej časti mala Bystrica herne navrch, vo viacerých prípadoch to stiahla na rozdiel útoku, ale povestný krok naviac nevedela urobiť. Piešťany totiž v správnej chvíli bodovo odpovedali, aj vďaka tomu bol dlho na domácej strane priaznivý stav. Po prvom polčase ale nebol výrazný – 38:34.



Po prestávke už nastúpil domáci tím v úplne inom mentálnom rozpoložení, ktoré ho doviedlo k majstrovskému mečbalu. Bodovými mikroúsekmi si pomáhal, vedenie sa dostalo cez dvojcifernú hodnotu. Keď sa k tomu pridala silná zbraň z doterajších finálových duelov - streľba za tri body, tak začali Čajky Banskej Bystrici čoraz výraznejšie odskakovať. "Pumy" viackrát ukázali ochotu urobiť niečo so zápasom, ale len kozmeticky upravovali rozdiel. Pred poslednou 10-minútovkou vyhrávali Čajky 62:49. Hosťujúce basketbalistky ešte nechceli povedať posledné slovo v tejto finálovej sérii, ale Piešťany si to už dokázali skúsene strážiť. V závere si atmosféru posledného stretnutia v sezóne 2022/2023 mohli užiť aj hráčky z lavičky, keďže o osude duelu už bolo rozhodnuté.



Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Fantázia, pred domácimi fanúšikmi, veľmi sa z toho teším. Zápas bol pre mňa veľmi náročný, hlavne psychicky. Som nesmierne rád, že sme ho zvládli a dokázali to obhájiť pred domácimi priaznivcami."



Dominika Rusiňáková, hráčka Piešťan: "Zo začiatku to bol veľmi nervózny zápas z našej strany. Bolo to také stresujúce, preto sme sa tak dlhšie rozbehávali. Od druhého polčasu to išlo ľahšie a samozrejme, na konci tretej a začiatku štvrtej štvrtiny sme si zápas s divákmi viac užili. Pre mňa je dôležitejšia tímovosť počas celej sezóny ako zlato. Toto je už taká čerešnička po tom všetkom, čo sme spolu prežili. Som veľmi rada, že sme to dosiahli."



Ke'Shunan Jamesová, hráčka Piešťan: "Je to skvelý pocit, vyhrať druhý rok po sebe majstrovský titul. Zaslúžili sme si to, celú túto a predošlú sezónu sme tvrdo pracovali. Len sa ukázalo, že tvrdá robota sa vypláca. Teším sa z môjho tímu a trénera. Som hrdá na všetkých."



Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: "Keď človek vidí, ako to dopadlo a ako to vyzeralo, tak si myslím, že obidve strany sú určite spokojné. Piešťanským Čajkám samozrejme gratulujem, lebo tento rok si to jednoznačne zaslúžili. Ja ďakujem svojim hráčkam za to, že boli pre nich adekvátnym súperom a dokázali hrať takú partiu. Výsledok o tom nesvedčí, ale myslím si, že v zápase museli ísť aj ony naplno."



Žofia Hruščáková, hráčka Banskej Bystrice: "Myslím si, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách. Nemáme si čo vyčítať, takže sme spokojné. Keď som prišla do Banskej Bystrice, tak hlavný cieľ bol postúpiť do finále, čo sa nám podarilo. Všetci sme maximálne spokojní."