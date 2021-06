Kajakárka Sidová si vybojovala bronz na ME juniorov, ostatní Slováci zostali bez cenného kovu

Rybanský skončil šiesty

26.6.2021 (Webnoviny.sk) - Päť účastí v sobotňajších A-finále na majstrovstvách Európy juniorov a pretekárov do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani pretavili slovenské lode na jednu medailu.Medzi juniorkami sa o ňu postarala na 1000 m kajakárka Bianka Sidová, pred ktorou finišovala len víťazná Maďarka Dorina Decsiová a strieborná Ruska Julia Babašinská. Slovenka sa tak teší zo zisku bronzu.Ďalšie slovenské posádky zostali bez cenného kovu. Rovnako medzi juniormi finišoval kajakár Daniel Rybanský na kilometri na šiestej priečke so stratou viac ako šiestich sekúnd na víťazného Maďara Levanteho Kurucza, rovnako na 1000 m skončil dvojkajak Samuel Podhradský, Matej Današ na siedmej pozícii. Zo zlata sa tešia Nemci Albert Fritzsche s Antonom Winklemannom.Medzi pretekármi do 23 rokov kajakár Milan Dörner na 1000 m obsadil 7. miesto, víťazný Dán Thorbjörn Rask mu "nadelili" viac ako sedem sekúnd. Deviaty stupienok získala posádka kanoistov Eduard Strýček, Dávid Fekete na jednom kilometri.V Poznani sa o medaily bude súťažiť aj v nedeľu na 200 a 500 m tratiach a v hre budú aj slovenské lode.