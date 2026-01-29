|
Štvrtok 29.1.2026
Meniny má Gašpar
Denník - Správy
29. januára 2026
Kajúcnika známeho ako Tiger polícia obvinila pre krivú výpoveď
Bývalého kajúcnika Petra Petrova, prezývaného Tiger, začala polícia stíhať pre krivé obvinenie a krivú výpoveď. Ako v tejto súvislosti informuje
29.1.2026 (SITA.sk) - Bývalého kajúcnika Petra Petrova, prezývaného Tiger, začala polícia stíhať pre krivé obvinenie a krivú výpoveď. Ako v tejto súvislosti informuje denník Sme, dôvodom je svedectvo Petrova proti policajtom Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi a tiež bývalému komplicovi Matejovi Zemanovi z konca roka 2024.
„Petrov ich vtedy obvinil z toho, že vyzradením informácií zmarili plán policajnej inšpekcie na jeho zadržanie v júli 2021. Inšpekcia na základe Petrovovej výpovede policajtov zadržala a prokurátor navrhol ich väzbu. Súd to zamietol. Obvinenie im vo februári 2025 zrušila Krajská prokuratúra v Bratislave," pripomenulo Sme.
Doplnilo, že uznesenie o obvinení Petrova vydala protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Vyšetrovateľ podľa denníka vychádzal z výpovedí poškodených, svedkov, ale aj ďalších dôkazov v listinnej forme. „Za dôležité označil napríklad vyjadrenie prokurátora, ktorý vo februári 2025 zrušil obvinenie policajtov vznesené na základe Petrovovej výpovede," uviedlo Sme.
V uznesení sa podľa denníka prokurátor odvolal aj na odposluchy nasadené do kancelárií vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry policajnou inšpekciou. „Vyplynulo z nich, že policajti Dunčko a Magula v čase pokusu o zadržanie Petrova získavali informácie od Zemana a nie naopak," dodal denník Sme.
Zdroj: SITA.sk - Kajúcnika známeho ako Tiger polícia obvinila pre krivú výpoveď © SITA Všetky práva vyhradené.
