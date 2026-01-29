Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 29.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gašpar
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. januára 2026

Kajúcnika známeho ako Tiger polícia obvinila pre krivú výpoveď


Tagy: Kajucnik Obvinenie Tiger

Bývalého kajúcnika Petra Petrova, prezývaného Tiger, začala polícia stíhať pre krivé obvinenie a krivú výpoveď. Ako v tejto súvislosti informuje



Zdieľať
titulka policia 676x451 29.1.2026 (SITA.sk) - Bývalého kajúcnika Petra Petrova, prezývaného Tiger, začala polícia stíhať pre krivé obvinenie a krivú výpoveď. Ako v tejto súvislosti informuje denník Sme, dôvodom je svedectvo Petrova proti policajtom Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi a tiež bývalému komplicovi Matejovi Zemanovi z konca roka 2024.


„Petrov ich vtedy obvinil z toho, že vyzradením informácií zmarili plán policajnej inšpekcie na jeho zadržanie v júli 2021. Inšpekcia na základe Petrovovej výpovede policajtov zadržala a prokurátor navrhol ich väzbu. Súd to zamietol. Obvinenie im vo februári 2025 zrušila Krajská prokuratúra v Bratislave," pripomenulo Sme.

Doplnilo, že uznesenie o obvinení Petrova vydala protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Vyšetrovateľ podľa denníka vychádzal z výpovedí poškodených, svedkov, ale aj ďalších dôkazov v listinnej forme. „Za dôležité označil napríklad vyjadrenie prokurátora, ktorý vo februári 2025 zrušil obvinenie policajtov vznesené na základe Petrovovej výpovede," uviedlo Sme.

V uznesení sa podľa denníka prokurátor odvolal aj na odposluchy nasadené do kancelárií vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry policajnou inšpekciou. „Vyplynulo z nich, že policajti Dunčko a Magula v čase pokusu o zadržanie Petrova získavali informácie od Zemana a nie naopak," dodal denník Sme.


Zdroj: SITA.sk - Kajúcnika známeho ako Tiger polícia obvinila pre krivú výpoveď © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kajucnik Obvinenie Tiger
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mimoriadne tragická nehoda na východe Slovenska, päťročný chlapec zomrel po zrážke s nákladným autom
<< predchádzajúci článok
Liberáli kritizujú prezidenta za ignorovanie zneužívania SIS, disciplinárku voči Gašparovi pokladajú len za formálne gesto – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 