Štvrtok 29.1.2026
29. januára 2026
Mimoriadne tragická nehoda na východe Slovenska, päťročný chlapec zomrel po zrážke s nákladným autom
Mimoriadne tragická dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 12-tou hodinou v obci v okrese Vranov n/Topľou. Ako informovala prešovská ...
29.1.2026 (SITA.sk) - Mimoriadne tragická dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 12-tou hodinou v obci v okrese Vranov n/Topľou. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, nákladné vozidlo zrazilo iba päťročného chlapca, ktorý zraneniam na mieste podľahol.
