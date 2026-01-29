Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 29.1.2026
 Meniny má Gašpar
 24hod.sk    Z domova

29. januára 2026

Mimoriadne tragická nehoda na východe Slovenska, päťročný chlapec zomrel po zrážke s nákladným autom


Mimoriadne tragická dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 12-tou hodinou v obci v okrese Vranov n/Topľou. Ako informovala prešovská ...



29.1.2026 (SITA.sk) - Mimoriadne tragická dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 12-tou hodinou v obci v okrese Vranov n/Topľou. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, nákladné vozidlo zrazilo iba päťročného chlapca, ktorý zraneniam na mieste podľahol.


„Okolnosti ako aj príčina tejto udalosti sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia s tým, že prípadu sa intenzívne venuje.


Zdroj: SITA.sk - Mimoriadne tragická nehoda na východe Slovenska, päťročný chlapec zomrel po zrážke s nákladným autom © SITA Všetky práva vyhradené.

