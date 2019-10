Kalavská čoskoro predloží návrh na zmenu výberového konania záchraniek

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 21. októbra (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) v najbližšom období predloží návrh na zmenu súčasnej legislatívy na nastavenie takých pravidiel a postupov v procese výberového konania na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktoré nebudú vzbudzovať žiadne pochybnosti o zákonnosti, transparentnosti tohto procesu a v budúcnosti vylúčia akékoľvek podozrenia v súvislosti s výberovým konaním zverejnené. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR to pre TASR uviedlo v pondelok.Rezort sa zároveň dištancuje od vyjadrenia zástupcov OĽaNO, podľa ktorých MZ SR v súvislosti s uskutočneným výberovým konaním na obsadenie sídiel ambulancií ZZS, realizovaným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), nekonalo, ako aj od vyjadrení, že Kalavská nekonala v prípade odvolania predsedu ÚDZS Tomáša Haška.MZ SR tiež pripomenulo, že vláde SR podala návrh na odvolanie šéfa ÚDZS.konštatoval rezort. K procesu výberového konania mimo procesu verejného obstarávania, ako ani k pôsobnosti ÚDZS sa ministerstvo vyjadriť nechce.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v pondelok zdôraznil, že ministerka Kalavská má v tejto problematike jeho plnú podporu.komentoval Pellegrini slová Igora Matoviča (OĽaNO). Ten uviedol, že strana Smer-SD si najprv pripravila zákon o tom, ako vyberú nových poskytovateľov záchraniek.povedal v pondelok Matovič.Premiér reagoval, že s návrhom Kalavskej na Haškovo odvolaniekonštatoval s dôvetkom, aby ho líder opozičného hnutia do kauzy nevťahoval.Z vyjadrenia ÚDZS pre TASR vyplýva, že Haško by mal vo svojej funkcii zostať do konca novembra.uviedol úrad.Úrad však trvá na tom, že výberové konanie na ambulancie záchrannej zdravotnej služby boli plne v súlade s pravidlami definovanými zákonom." dodal.