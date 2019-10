Najnovší vývoj okolo 737 MAX môže stáť Boeing ďalšie miliardy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. októbra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing bude možno musieť vynaložiť ďalšie miliardy dolárov na problém spojený s uzemnením strojov 737 MAX. Dôvodom sú najnovšie informácie o zavádzajúcich správach zamestnancov firmy úradom počas testovania lietadiel, čo by mohlo viesť k ďalšiemu odkladu návratu strojov 737 MAX do prevádzky.Na základe informácií z konca minulého týždňa zamestnanci Boeingu počas testovacieho letu zavádzali Federálny úrad pre letectvo (FAA) o bezpečnostnom systéme MCAS. Ten je spájaný s haváriou lietadiel 737 MAX indonézskych aerolínií Lion Air z októbra minulého roka a lietadla rovnakého typu spoločnosti Ethiopian Airlines z marca tohto roka. Ako ukázala interná komunikácia dvoch zamestnancov Boeingu z roku 2016, systém MCAS sa počas testovaniaNové zistenia znamenajú pre Boeing ďalšie skomplikovanie už aj tak zložitej situácie. Na začiatku pondelkového obchodovania klesla hodnota akcií Boeingu o 2 %, čo je ďalší pokles k 18-percentnému poklesu hodnoty akcií od druhej tragickej havárie lietadla 737 MAX.Boeing stále pokračuje s výrobou týchto lietadiel, aj keď miernejším tempom, podľa analytikov UBS a Credit Suisse je tu však stále vyššia pravdepodobnosť, že firma produkciu v dôsledku ďalšieho odkladu zastaví. Ako povedal analytik UBS Myles Walton, podľa analytikov banky rastie riziko, že certifikačný let sa v novembri neuskutoční. V takom prípade by k návratu 737 MAX do prevádzky do konca roka nedošlo.