Kalavská obhajuje reformu nemocníc, má sa stretnúť s politikmi

Bratislava 5. septembra (TASR) – Poskytovanie bezpečnejšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti na Slovensku je nevyhnutné. Bez reformy to však nepôjde. Vo štvrtok to na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR povedala za prítomnosti renomovaných odborníkov ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). V týždni od 16. septembra si zavolá všetky politické strany, aby si obhájila projekt jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva, tzv. stratifikácie, nazývaný ajKalavská prízvukuje, že chce tému odpolitizovať a vrátiť na odbornú úroveň.zdôraznila šéfka rezortu zdravotníctva. Zároveň vyzvala slovenských politikov, aby zaujalik téme.Stratifikácia prinesie napríklad merania cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice budú musieť postupne nastaviť kritériá, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Projekt definuje 28 skupín, ktoré zastrešujú desiatky konkrétnych výkonov. Tie sa musia centralizovať. Nová typológia nemocníc má garantovať zdravotnú starostlivosť v jasne určenom rozsahu. Platná by mala byť od roku 2024. Prinesie aj nový typ nemocníc, ktoré sa budú orientovať na dlhodobú starostlivosť.