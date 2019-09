Na severe Izraela chýbajú protiletecké kryty pre 800.000 civilistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 5. septembra (TASR) - Viac ako 800.000 civilistov žijúcich na severe Izraela nemá v prípade raketového útoku možnosť skryť sa do protileteckého krytu alebo iného bezpečného prístrešku.Vyplýva to zo správy izraelského združenia staviteľov, ktorú zverejnil spravodajský server Ynetnews. Vláda podľa tohto zdroja pred časom opakovane pozastavila realizáciu plánov na opevnenie obytných budov a vybudovanie nových prístreškov na severe krajiny.Plány boli pritom vládou schválené ešte pred piatimi rokmi. Tento postoj izraelského vedenia vyvolal kritiku, najmä pravicového politika Avigdora Liebermana, ktorý to označil zaNová analýza bezpečnostných opatrení na ochranu civilného obyvateľstva bola zverejnená po nedávnych udalostiach na izraelsko-libanonskej hranici, ktoré zvýšili strach z eskalácie vojenských akcií proti libanonskému hnutiu Hizballáh. To v nedeľu odpálilo niekoľko protitankových rakiet na základňu izraelskej armády v oblasti Mošav Avivim.V dôsledku tohto zvýšeného napätia na izraelsko-libanonských hraniciach požadujú komunálni politici a vodcovia komunít v severnom Izraeli, aby sa vláda vrátila k realizácii plánu opevnenia obytných budov.Samotný Lieberman ako minister obrany ešte v máji 2018 zverejnil nový plán budovania opevnení, ktorý zahŕňal opevnenie budov v severných komunitách do vzdialenosti 45 kilometrov od libanonskej hranice. Jeho plán bol neskôr zrušený.Podľa Liebermana vláda týmto rozhodnutím vydala civilistov zo severe Izraela. Upozornil, žeDiskutéri na sociálnych fórach vyjadrili názor, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu je povestný tým, že sa o sever krajiny nestará, a to ani v oblasti financií, ani vo sfére zamestnanosti či bezpečnosti. Poukázali pritom, že práve na severe Izraela má Netanjahu veľa voličov. V súvislosti s týmto faktom vyslovili nádej, že nespokojnosť s bezpečnostnou situáciou sa prejaví aj pri hlasovaní obyvateľov severného Izraela v predčasných parlamentných voľbách. Tie sa budú v Izraeli konať 17. septembra.