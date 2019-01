Kalavská: Rekonštrukcia nemocnice v B. Bystrici sa začne koncom roka

Na snímke Andrea Kalavská. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 30. januára (TASR) - Rekonštrukcia Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici sa má začať koncom tohto roka. Ukončená by mala byť v roku 2023, pričom rekonštruovať sa má počas plnej prevádzky nemocnice. Avizovala to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) po tom, ako vláda v stredu schválila rekonštrukciu nemocnice za viac ako 100 miliónov eur.doplnila ministerka.Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) je rozhodnutie o rekonštrukcii plne v súlade so stratégiou v zdravotníctve. Ministerka uviedla, že pri nákupoch zdravotníckej techniky, ako aj pri rekonštrukciách postupujú efektívne.priblížila Kalavská.Vláda odsúhlasila materiál, ktorým rozhodla, že súhlasí s masívnou rekonštrukciou Rooseveltovej nemocnice, ktorá má obsiahnuť objem viac ako 100 miliónov eur.Riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková ešte koncom decembra avizovala, že rekonštrukcia počíta s obvodovým plášťom, strechami, výmenou okien či tepelným hospodárstvom vrátane klimatizácie. Zvýšiť sa má podľa nej aj sociálny štandard pacienta.