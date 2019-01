Senátori v ČR chystajú žalobu na Zemana za hrubé porušenie ústavy

Na archívnej snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 30. januára (TASR) - Skupina českých senátorov chystá žalobu na prezidenta republiky Miloša Zemana za hrubé porušovanie ústavy. Podľa senátora Václava Lásku má skupina už vytipovaných 20 porušení ústavy zo strany Hradu a pripravuje právnu analýzu. Senátori by chceli žalobu predstaviť verejnosti do mesiaca.Žalobu na prezidenta pripravuje skupina senátorov z klubu Senátor 21 - Václav Láska, Ladislav Kos, Tomáš Goláň, Přemysl Rabas, Petr Orel a Lukáš Wagenknecht, informoval v stredu webový spravodajský portál Novinky.cz.povedal na stredajšej tlačovej konferencii v Senáte Václav Láska. Činov podľa neho môže byť až päťdesiat.Senátori neplánujú len zoznam skutkov, kde podľa nich Zeman základný zákon krajiny porušil, ale chcú to doložiť aj dôkladnou právnou analýzou.doplnil predseda senátorského klubu Václav Láska.Žalobu by mali mať hotovú v priebehu februára a celý text aj s odôvodnením skutkov do polovice marca.reagoval na návrh skupiny senátorov tlačový hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček.