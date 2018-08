Kalavskej onkologický program má pomôcť včas odhaliť rakovinu

Na snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská počas rokovania 116. schôdze vlády SR v Bratislave 22. augusta 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 23. augusta (TASR) - Od nového roka by sa mali spustiť národné skríningové programy pre rakovinu krčka maternice, kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka. Plánuje to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), ktorá vo vláde presadila Národný onkologický program (NOP).povedala ministerka. Cieľom je podľa jej slovNOP zahŕňa opatrenia na zníženie výskytu a úmrtnosti na nádorové ochorenia, ako aj na zlepšenie kvality života pacientov.uviedla šéfka rezortu zdravotníctva.NOP by mal postupne uviesť do praxe ucelený systém pre preventívne programy, kontrolu chorobnosti či úmrtnosti na onkologické ochorenia. Osveta v informovanosti občanov odštartuje podľa ministerstva už na jeseň, skríning bude spúšťaný postupne. Koordináciu skríningových programov zastreší Národný onkologický inštitút, ktorý bude klinicko-výskumnou a vzdelávacou platformou.Ministerstvo zdravotníctva počíta aj so zavedením ďalších skríningov nádorových ochorení ústnej dutiny, obličiek, pľúc a pankreasu. Primárnym cieľom je zlepšenie dostupnosti a kvality diagnostických vyšetrení.Prijatie NOP ocenili aj zakladatelia občianskych združení Nie rakovine a Europacolon Slovensko Jana Pifflová Španková a Patrik Herman. "NOP zahŕňa aj nami dlhodobo presadzované onkologické skríningy - systém prevencie a vyhľadávania včasných štádií rakoviny prsníka, krčka maternice a v neposlednom rade skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka," uviedli.Voči strategickému plánu majú však aj výhrady. "Vo veľkej miere je nekonkrétny, najmä nie je jasné, ako sa v ňom navrhované kroky budú realizovať a financovať. A najviac nás trápi, že stále nijako negarantuje dostupnosť inovatívnej liečby, nikto z nás tu stále nemá istotu, že keď ochorie, sa dostane k liečbe na úrovni poznatkov súčasnej medicíny a vedy," dodávajú.Ministerka avizovala, že do konca roka príde s konkrétnymi krokmi a termínmi realizácie opatrení z NOP.