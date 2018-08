V Hamburgu našli bombu z druhej svetovej vojny, tisíce ľudí evakuovali

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 23. augusta (TASR) - Tisícky obyvateľov nemeckého Hamburgu museli v stredu opustiť svoje domovy a kancelárie po náleze takmer 500-kilogramovej bomby z druhej svetovej vojny.Úrady chceli začať so zneškodňovaním bomby o 19.00 h SELČ, ale museli to odložiť o dve hodiny - sčasti aj preto, lebo niektorí ľudia neopustili nebezpečnú zónu, uviedla polícia.Bomba mala dve rozbušky a objavili ju počas stavebných prác vo štvrti Wandsbek. Odísť museli ľudia v okruhu 300 metrov od miesta nálezu. V ďalšej zóne v okruhu od 300 do 600 metrov odporučili obyvateľom, aby nevychádzali von. Podľa hasičov sa tieto bezpečnostné opatrenia týkali približne 7200 ľudí.Zavrieť tiež museli obchodné centrum a domov dôchodcov. Keďže išlo o rušnú večernú hodinu, skomplikovala sa doprava a premávka mestskej hromadnej dopravy, dodáva agentúra DPA.